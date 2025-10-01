باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا در شبکه اجتماعی ایکس از تماس تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود درباره ناوگان صمود خبر داد.

او درباره این تماس تلفنی گفت که رم و آنکارا «از نزدیک موضوع ناوگان عازم غزه را دنبال می‌کنند» و افزود که اولویت «جلوگیری از تشدید تنش است».

ناوگان «صمود» که حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه است، در حال نزدیک‌تر شدن به این باریکه است. ساموئل روستول، یکی از فعالان که عضوی از ناوگان است، به شبکه الجزیره گفته انتظار می‌رود این کشتی‌ها شبانه توسط رژیم اسرائیل متوقف شوند. او در عین حال افزود که اعضای ناوگان قصد دارند «تمام تلاش» خود را برای رسیدن به غزه انجام دهند.

به طور جداگانه، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا گفته است که اعضای اسپانیایی این ناوگان از حمایت دیپماتیک کامل مادرید برخوردار خواهند بود. او می‌گوید اگر (رژیم) اسرائیل از ابتدا اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را می‌داد، لازم نبود چنین ماموریت بشردوستانه‌ای انجام شود.

صمود که متشکل از ده‌ها کشتی است، به کمتر از ۲۰۰ کیلومتری غزه رسیده است.

پیش از این، کشتی مادلین که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بود، با حضور ده‌ها فعال حامی فلسطین در ۱۸۵ کیلومتری نوار غزه و در آب‌های بین‌المللی توقیف شد.

منبع: الجزیره