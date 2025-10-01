باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حرم امام رضا(ع) غرق در نور و سرور در سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع) + فیلم

در سالروز میلاد باسعادت امام حسن عسکری (ع)، حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس غرق در نور و سرور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع)، حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس آذین‌بندی شد و حال‌وهوایی معنوی به خود گرفت.

 

