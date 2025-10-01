حرم امام رضا(ع) غرق در نور و سرور در سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0628\u0627\u0633\u0639\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0639\u0633\u06a9\u0631\u06cc(\u0639)\u060c \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0622\u0630\u06cc\u0646\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u062d\u0627\u0644\u200c\u0648\u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n