باشگاه خبرنگاران جوان - شش میلیاردر یهودی آمریکایی با تزریق میلیاردها دلار به ارتش اسرائیل، نقش پنهان اما حیاتی در تأمین مالی جنگ‌های این رژیم ایفا می‌کنند.

روزنامه‌ای عبری‌زبان اخیراً فاش کرد که شش میلیاردر آمریکایی یهودی، شامل جان کوم، مایکل دِل، بیل آکمن، مارک بنیوف، لری الیسون و مایکل بلومبرگ، به طور مخفیانه میلیاردها دلار برای حمایت از اسرائیل و تأمین مالی جنگ‌های آن کشور اختصاص می‌دهند. این حمایت‌ها که در سایه و دور از چشم رسانه‌ها انجام می‌شود، نقش مهمی در تقویت اقتصادی، نظامی و فناوری ارتش اسرائیل ایفا می‌کند.

به گزارش «جروزالم پست» در تاریخ ۲۲ سپتامبر، این میلیاردرها به عنوان تاثیرگذارترین افراد در حمایت مالی، اقتصادی و فنی از اسرائیل شناخته شده‌اند. آنها با تأمین فناوری‌های پیشرفته ذخیره‌سازی ابری و نوآوری‌های مدرن، به توسعه نظامی اسرائیل کمک می‌کنند. دلایل مخفی نگاه داشتن این حمایت‌ها، گستردگی فعالیت‌های تجاری جهانی آنهاست که در بسیاری از کشورها حضور دارند و افشای این حمایت‌ها می‌تواند بازارها و منافع اقتصادی‌شان را به خطر بیندازد.