شش میلیاردر یهودی آمریکایی با حمایت مالی، فناوری و تسلیحاتی از ارتش رژیم صهیونیستی، نقش مهمی در تداوم جنگ و بحران غزه ایفا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شش میلیاردر یهودی آمریکایی با تزریق میلیاردها دلار به ارتش اسرائیل، نقش پنهان اما حیاتی در تأمین مالی جنگ‌های این رژیم ایفا می‌کنند.
 
روزنامه‌ای عبری‌زبان اخیراً فاش کرد که شش میلیاردر آمریکایی یهودی، شامل جان کوم، مایکل دِل، بیل آکمن، مارک بنیوف، لری الیسون و مایکل بلومبرگ، به طور مخفیانه میلیاردها دلار برای حمایت از اسرائیل و تأمین مالی جنگ‌های آن کشور اختصاص می‌دهند. این حمایت‌ها که در سایه و دور از چشم رسانه‌ها انجام می‌شود، نقش مهمی در تقویت اقتصادی، نظامی و فناوری ارتش اسرائیل ایفا می‌کند.به گزارش «جروزالم پست» در تاریخ ۲۲ سپتامبر، این میلیاردرها به عنوان تاثیرگذارترین افراد در حمایت مالی، اقتصادی و فنی از اسرائیل شناخته شده‌اند. آنها با تأمین فناوری‌های پیشرفته ذخیره‌سازی ابری و نوآوری‌های مدرن، به توسعه نظامی اسرائیل کمک می‌کنند. دلایل مخفی نگاه داشتن این حمایت‌ها، گستردگی فعالیت‌های تجاری جهانی آنهاست که در بسیاری از کشورها حضور دارند و افشای این حمایت‌ها می‌تواند بازارها و منافع اقتصادی‌شان را به خطر بیندازد.
 

لری الیسون، غول فناوری اطلاعات

لری الیسون، مدیرعامل شرکت «اوراکل» یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در زمینه پایگاه داده‌ها، خدمات ابری و هوش مصنوعی، از بزرگ‌ترین حامیان مالی ارتش اسرائیل است.شرکت اوراکل با داشتن مشتریانی در بیش از ۱۴۵ کشور، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در خلیج فارس و مصر دارد و به همین دلیل از اعلام حمایت مستقیم از اسرائیل خودداری می‌کند.طبق گزارش «تروث آوت» در دسامبر ۲۰۲۴، الیسون یکی از بزرگ‌ترین اهداکنندگان به سازمان «دوستان ارتش اسرائیل» است و در سپتامبر ۲۰۲۴ ثروتش تنها در یک روز بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد.
 

جان کوم، بنیان‌گذار واتس‌اپ

جان کوم، یهودی آمریکایی با ریشه اوکراینی، به عنوان «اهداکننده‌ای آرام اما تاثیرگذار» شناخته می‌شود که از مؤسسات یهودی و اسرائیلی حمایت مالی می‌کند. طبق فهرست فوربز اسرائیل در ۲۰۲۵، ثروت او حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار است. بنیاد خیریه وی ۱۷ میلیون دلار به «انجمن یهودیان اروپا» و ۲ میلیون دلار به «آیپاک» – لابی یهودی طرفدار اسرائیل در آمریکا – اهدا کرده است.
 

مایکل دِل، مالک شرکت دِل تکنولوژیز

مایکل دِل، که شرکتش سرمایه‌گذاری‌های کلانی در امنیت سایبری و فناوری در اسرائیل دارد، از طریق بنیاد «مایکل و سوزان دِل» بیش از ۱۵ میلیون دلار برای پروژه‌های یهودی در اسرائیل و خارج از آن تخصیص داده است.شرکت دِل در سال ۲۰۲۳ قراردادهای تامین تجهیزات نظامی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار با وزارت دفاع اسرائیل امضا کرده است. دِل همچنین در برنامه‌های آموزشی و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌کند و با ثروتی بالغ بر ۱۱۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، در جایگاه ششم ثروتمندان یهودی جهان قرار دارد.
 

بیل آکمن، مالک شرکت مدیریت سرمایه پرسینگ اسکوئر

بیل آکمن که صاحب چندین برند بزرگ رستوران و کافی‌شاپ در آمریکا و خاورمیانه است، به طور علنی از اسرائیل حمایت می‌کند و علیه دانشگاه هاروارد به دلیل آنچه او «سیاست‌های ضداسرائیلی» می‌خواند، موضع گرفته است.وی حتی اعلام کرده که دانشجویانی را که علیه اسرائیل اعتراض کنند، به شرکت‌های آمریکایی گزارش خواهد داد تا از استخدام آنها جلوگیری شود. آکمن سومین فرد تاثیرگذار یهودی در سال ۲۰۲۴ شناخته شده و پس از حملات ۷ اکتبر آن سال، حمایت مالی خود از اسرائیل را تشدید کرده است.
 

مارک بنیوف، مالک شرکت‌های Salesforce و تایم

بنیوف با سرمایه‌گذاری گسترده در اسرائیل، از طریق خرید شرکت‌های نوپا و راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه با صدها نیروی کار اسرائیلی، به تقویت فناوری اسرائیل کمک می‌کند. وی همچنین پس از حملات اکتبر ۲۰۲۳، به سازمان «یونايتد هتزالا» کمک‌های مالی کرده و مرکز اسرائیلی شرکتش را یک دارایی استراتژیک دانسته است.
 

مایکل بلومبرگ، غول رسانه و داده مالی

مایکل بلومبرگ که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های رسانه‌ای و داده مالی جهان را اداره می‌کند، طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ میلیون شِکل به اسرائیل کمک مالی کرده است. وی از حامیان اصلی سیاسی اسرائیل در آمریکا است و مجموع کمک‌های مالی او در طول زندگی به بیش از ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد که بخش عمده‌ای از آن صرف حمایت از اسرائیل شده است.
 
بر اساس این گزارش، حمایت‌های پنهانی این میلیاردرهای یهودی آمریکایی به طور چشمگیری به پیشرفت فناوری، اقتصاد و نیروی نظامی اسرائیل کمک کرده است. در حالی که این افراد به دلیل گستردگی فعالیت‌های تجاری‌شان در سراسر جهان و حساسیت سیاسی، نقش خود را در حمایت از اسرائیل مخفی نگه می‌دارند، اما این کمک‌ها مستقیماً به تداوم جنگ‌ها و تعمیق بحران در منطقه منجر شده است. به نظر می‌رسد منافع مالی و اقتصادی این افراد، بر منافع بشردوستانه و صلح‌آمیز اولویت دارد و این مساله زنگ خطری جدی برای منطقه و جهان به شمار می‌آید.
 
منبع: فارس
برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی ، میلیاردر یهودی
