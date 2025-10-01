باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در پستی در کانال تلگرامی ناوگان جهانی صمود، این گروه اعلام کرده است که از نقطه‌ای که ناوگان مادلین اوایل امسال توسط نیرو‌های اسرائیلی رهگیری شد، عبور کرده‌اند و علیرغم تلاش‌های ارتش اسرائیل برای ارعاب آنها، «با عزمی راسخ برای شکستن محاصره، رساندن کمک‌ها و حفظ مأموریت همبستگی غیرخشونت‌آمیز خود با مردم غزه به حرکت خود ادامه می‌دهند.»

در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر همه در امان هستند. ما از نقطه‌ای که مادلین رهگیری شد، عبور کرده‌ایم. با این حال، ما همچنان هوشیار هستیم.»

منبع: الجزیره