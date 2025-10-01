دست اندرکاران ناوگان جهانی «صمود» اعلام کردند که از نقطه‌ای عبور کردند که پیشتر کشتی «مادلین» هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در پستی در کانال تلگرامی ناوگان جهانی صمود، این گروه اعلام کرده است که از نقطه‌ای که ناوگان مادلین اوایل امسال توسط نیرو‌های اسرائیلی رهگیری شد، عبور کرده‌اند و علیرغم تلاش‌های ارتش اسرائیل برای ارعاب آنها، «با عزمی راسخ برای شکستن محاصره، رساندن کمک‌ها و حفظ مأموریت همبستگی غیرخشونت‌آمیز خود با مردم غزه به حرکت خود ادامه می‌دهند.»

در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر همه در امان هستند. ما از نقطه‌ای که مادلین رهگیری شد، عبور کرده‌ایم. با این حال، ما همچنان هوشیار هستیم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، کمک های بشردوستانه
خبرهای مرتبط
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
و اینک ماموریت جدید ترکیه
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
بحران آمریکا: دولت ترامپ رسما فلج شد
آخرین اخبار
در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 
کرملین هشدار داد: استفاده از اموال روسیه «سرقت» است و پیگرد قانونی دارد
دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در پاییز برگزار می‌شود
اعزام کاروان «سفیران امام رئوف» از مشهد به قم + فیلم
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
ترامپ آماده مذاکره با کیم بدون پیش‌شرط است
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
وزیر جنگ رژیم اسرائیل ساکنان غزه را تهدید کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
جنجال صهیونیست‌ها بر سر بی‌عرضگی شاباک در نیویورک
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
«دوست گرامی من»؛ پیام تبریک صمیمانه پوتین به شی جین پینگ
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
گفتگوی مقامات قطر و قزاقستان درباره افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
ازسرگیری احتمالی پروازهای شرکت کام‌ایر در میانه قطعی سراسری اینترنت
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
بازگشایی گذرگاه مرزی «انگور اده» پس از دو سال تعطیلی
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
و اینک ماموریت جدید ترکیه
نه بزرگ مادورو به آمریکا: آمریکای لاتین «حیاط خلوت» نیست