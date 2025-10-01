استاندار سمنان گفت: سه مسئول در زمینه حادثه تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان عزل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجواد کولیوند عصر  گفت: مدیردانشجویی، معاونت دانشجویی و مسوول نقلیه از مقصران حادثه تصادف اتوبوس از کار برکنار و قصور آنان پیگیری خواهد شد.
وی درباره ادامه روند کار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان سمنان، ادامه داد: درصد کمی از کلاس‌های آموزشی در دانشکده برگزار می‌شود و با توجه به اتفاق اخیر تا تعیین تکلیف درباره ادامه فعالیت این دانشکده، آموزش‌ها تا اطلاع بعدی در سمنان دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: برخورد با افرادی که در این حادثه قصور کردند و شرکتی که موظف بوده از خودروهای استاندار استفاده کند، اما متعهد نبود در دستگاه قضا پیگیری می‌شود.
استاندار سمنان گفت: مجموعه معاونت عمرانی پیگیر مسایل فنی دانشکده پیراپزشکی و مسایل دانشگاه با کمک معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری پیگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان تا انتهای ماجرای پیگیر این مسایل تا حصول نتیجه است.

استاندار سمنان با بیان اینکه درمان مصدومان اولویت نخست است، ادامه داد: برخورد قضایی و پیگیری قراردادهایی که بسته شده دردست پیگیری است.
وی اضافه کرد: جز یک دانشجو که وضعیت حاد دارد، سه دانشجو مرخص شدند و سه مصدوم در بیمارستان بستری هستند، اگر لزومی پیدا کند از طریق بالگرد آمادگی برای انتقال وجود دارد، طبق نظر پزشکان فعلا نیازی به انتقال نیست.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بیشرفا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۰۸:۳۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
تحت هیچ عنوان و توجیهی نباید رانندگان اتوبوس دختران و خانم ها سنی کمتر از ۴۵ سال داشته باشند.در سفرهای عمومی صندلی پشت سر راننده و کلاً ۳ ردیف اول به هیچ خانم جوانی فروخته نشود!
در سفرهای زیارتی و سیاحتی که خانم ها تعدادشان زیاد است مسئول اردو بدور از چشم راننده و کمک راننده به خانم ها گوشزد کنند که در حین حرکت هر گونه حرکت خارج از چارچوب عرف داخل اتوبوس یعنی گرفتن اسلحله رو شقیقه راننده!
بیائید علمی به حوادت و اتفاقات بنگریم!
۰
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چرا ماشین نون در اختیار مردم نمیذارین که ابنگونه حوادث پیش نیاد مسئولان رده بالا مقصر اصلی هستند نه این سه مسئولان بدبخت که اخراج کردین
۱
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۲۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
با پول. آزاد میشن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
فردا این سه نفر پست بهتری خواهند گرفت.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بیهوش دارو بعد از مرگ سهراب !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چه ربطی به مسول داره وقتی راننده خاطی مجازات نمی شه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
مسئولان مقصر باید هم خودشون هم فرزندانشون از خدمات دولتی محرم بشن و تبعید طویل المدت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
عزل !!!!
مردمرو مسخره میکنین اگه مقصر هستن که باید محاکمه و کلا از کار برکنار بشن اگرهم مقصر نیستن چرا رسانه ایی میکنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داریوش
۰۵:۴۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اتفاق خاص و نادری بود در جهان . درخواست ثبت در گینس دارم عزل چند تا مدیر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
باید از راننده آزمایشاتی در رابطه با صحت سلامت و سوء پیشنه از او گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که مورد خاصی داشته یا خیر ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این اتفاقات بیشتر شبیه یک عملیات انتحاری می ماند چگونه هر وقتی یک اتوبوسی یا هر وسیله نقلیه که دارای چندین فرد دانشجویی یا دانش آموز برای انجام یک کاری مثلا گردش های علمی یا سرویس جابجایی برای بازدید یا هر گونه سفری دیگر پیش میاید و متاسفانه شاهد خسارات جانی علمی تعداد ی از دانش آموختگان و یا نخبگان می شویم ... ؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اتوبوس و مینی بوس و ون با سرعت بالای ۶۰ = تابوتهای متحرک
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چ مجازات زیبایی عزل؟ملت مجازات فقط برا شماست نه مسیولین، کدوم مسیولی مجازات شد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چه فایده حالا از این پست برداشته میشن میرن یه پست دیگه میگیرن
۱
۷
پاسخ دادن
