باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجواد کولیوند عصر گفت: مدیردانشجویی، معاونت دانشجویی و مسوول نقلیه از مقصران حادثه تصادف اتوبوس از کار برکنار و قصور آنان پیگیری خواهد شد.

وی درباره ادامه روند کار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان سمنان، ادامه داد: درصد کمی از کلاس‌های آموزشی در دانشکده برگزار می‌شود و با توجه به اتفاق اخیر تا تعیین تکلیف درباره ادامه فعالیت این دانشکده، آموزش‌ها تا اطلاع بعدی در سمنان دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: برخورد با افرادی که در این حادثه قصور کردند و شرکتی که موظف بوده از خودروهای استاندار استفاده کند، اما متعهد نبود در دستگاه قضا پیگیری می‌شود.

استاندار سمنان گفت: مجموعه معاونت عمرانی پیگیر مسایل فنی دانشکده پیراپزشکی و مسایل دانشگاه با کمک معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان تا انتهای ماجرای پیگیر این مسایل تا حصول نتیجه است.

استاندار سمنان با بیان اینکه درمان مصدومان اولویت نخست است، ادامه داد: برخورد قضایی و پیگیری قراردادهایی که بسته شده دردست پیگیری است.

وی اضافه کرد: جز یک دانشجو که وضعیت حاد دارد، سه دانشجو مرخص شدند و سه مصدوم در بیمارستان بستری هستند، اگر لزومی پیدا کند از طریق بالگرد آمادگی برای انتقال وجود دارد، طبق نظر پزشکان فعلا نیازی به انتقال نیست.

منبع ایرنا