سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه امروز با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جزئیات جلسه صحن مجمع برای بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT گفت: امروز چهارمین جلسه صحن مجمع برای بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برگزار شد، اعضای مجمع به صورت مشروط با پیوستن ایران به این کنوانسیون موافقت کردند.

وی در تشریح شروط ایران برای پیوستن به این کنوانسیون گفت: مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بند و شرطی گذاشته بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می کند، در جلسه امروز مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

سید محسن دهنوی در توضیح این مطلب افزود: بر این اساس اگرمفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است لذا با این دو شرط مجمع با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.

سخنگوی مجمع با بیان اینکه جمهوری اسلامی بزرگترین قربانی تروریسم در منطقه دنیا است، خاطر نشان کرد: هیچ کشوری در دنیا به میزان جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم هزینه نداده است، نمونه آن جنگ ۱۲ روزه و ترورهایی که در قلب تهران انجام شد مانند ترورهایی که ازاوایل انقلاب، ملت ایران قربانی آن بوده و ترور شهید هنیه در تهران که اخیرا اتفاق افتاد.

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این قانون مورد تاکید قرار گرفت لذا جمهوری اسلامی گام های خود را شروع کرده است و در زمینه مبارزه با تروریسم مدعی است و طرف مقابل باید گام های مورد نیاز را بردارد و اعتماد سازی کند.

دهنوی در خصوص ارتباط پیوستن ایران به CFT و حل شدن مسئله ایران با FATF گفت: FATF برای اینکه ایران را از لیست سیاه خارج کند بیش از ۴۰ اقدام را از ایران خواسته بود که پیوستن ایران به CFT و پالرمو دو اقدام در این زمینه بود لذا با توجه به مصوبات اخیر مجمع باید مسئولان مربوطه با FATF وارد مذاکره شوند و مسئله را پیگیری کنند.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام