باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان ملل اعلام کرد که مرگ ۱۰۳ غیرنظامی در لبنان را از زمان آتشبس این کشور با (رژیم) اسرائیل ثبت و تایید کرده است.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای در این خصوص، گفت: «ما هنوز شاهد تأثیرات مخرب حملات جتها و پهپادها در مناطق مسکونی و همچنین در نزدیکی صلحبانان سازمان ملل در جنوب لبنان هستیم.»
آتشبس بین رژیم اسرائیل و لبنان با میانجیگری بین المللی، اوایل آذر ماه سال گذشته اجرایی شد. با این حال، این آتشبس تا کنون بارها نقض شده است.
همچنین بر اساس شرایط آتشبس، رژیم اسرائیل موظف بود تا ماه ژانویه سال جاری میلادی، به طور کامل از جنوب لبنان خارج شود. با این حال، این رژیم تاکنون تنها به صورت جزئی نیروهایش را خارج کرده و همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی خود را حفظ کرده است.
منبع: رویترز