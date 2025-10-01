در حالی که آتش‌بس لبنان از آذر ماه سال گذشته اجرایی شده، سازمان ملل شهادت بیش از صد غیرنظامی را از آن زمان تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان ملل اعلام کرد که مرگ ۱۰۳ غیرنظامی در لبنان را از زمان آتش‌بس این کشور با (رژیم) اسرائیل ثبت و تایید کرده است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در این خصوص، گفت: «ما هنوز شاهد تأثیرات مخرب حملات جت‌ها و پهپاد‌ها در مناطق مسکونی و همچنین در نزدیکی صلح‌بانان سازمان ملل در جنوب لبنان هستیم.» 

آتش‌بس بین رژیم اسرائیل و لبنان با میانجیگری بین المللی، اوایل آذر ماه سال گذشته اجرایی شد. با این حال، این آتش‌بس تا کنون بار‌ها نقض شده است.

همچنین بر اساس شرایط آتش‌بس، رژیم اسرائیل موظف بود تا ماه ژانویه سال جاری میلادی، به طور کامل از جنوب لبنان خارج شود. با این حال، این رژیم تاکنون تنها به صورت جزئی نیروهایش را خارج کرده و همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی خود را حفظ کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سازمان ملل ، آتش‌بس ، لبنان
خبرهای مرتبط
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
در یادداشت باشگاه خبرنگاران جوان می‌خوانید؛
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
و اینک ماموریت جدید ترکیه
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
آخرین اخبار
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
تحریم‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 
کرملین هشدار داد: استفاده از اموال روسیه «سرقت» است و پیگرد قانونی دارد
دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در پاییز برگزار می‌شود
اعزام کاروان «سفیران امام رئوف» از مشهد به قم + فیلم
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
ترامپ آماده مذاکره با کیم بدون پیش‌شرط است
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
وزیر جنگ رژیم اسرائیل ساکنان غزه را تهدید کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
جنجال صهیونیست‌ها بر سر بی‌عرضگی شاباک در نیویورک
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
«دوست گرامی من»؛ پیام تبریک صمیمانه پوتین به شی جین پینگ
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
گفتگوی مقامات قطر و قزاقستان درباره افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
ازسرگیری احتمالی پروازهای شرکت کام‌ایر در میانه قطعی سراسری اینترنت
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران