مقامات کاخ سفید اعلام کردند که حمله اسرائیل به قطر نقطه شروعی بود که توسعه و انتشار طرح جدید آمریکا برای حل مناقشه در نوار غزه را تسریع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آکسیوس به نقل از مقامات کاخ سفید گزارش داد که حمله اسرائیل به سران حماس در دوحه در ۹ سپتامبر، که باعث خشم زیادی در قطر و سایر کشور‌های عربی شد، نقطه شروعی بود که توسعه و انتشار طرح جدید ایالات متحده برای حل مناقشه در نوار غزه را تسریع کرد.

به گفته این خبرگزاری، روز قبل از حمله، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ جلسه‌ای با ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل برای بحث در مورد وضعیت غزه برگزار کردند. ویتکاف و کوشنر از این حمله غافلگیر شدند و معتقد بودند که درمر روز قبل با داشتن اطلاعات در مورد عملیات برنامه‌ریزی شده، آنها را فریب داده است. هر دو مذاکره‌کننده آمریکایی "خشمگین" بودند. با این حال، ویتکاف و دیگر مقامات کاخ سفید پس از مشاهده واکنش تند و یکپارچه کشور‌های عربی که اسرائیل را محکوم می‌کنند و رشد فعالیت‌های اعتراضی در خود اراضی اشغالی تصمیم گرفتند که بحران پیرامون قطر می‌تواند فرصتی برای دستیابی به صلح در غزه باشد.

یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری آمریکا به این خبرگزاری گفت: «به ویژه برای استیو، مشخص شد که این فریاد اعتراضی که در ابتدا منفی به نظر می‌رسید، می‌تواند به چیزی مثبت تبدیل شود.» با این ایده، ویتکاف و کوشنر به دونالد ترامپ مراجعه کردند، تأیید او را دریافت کردند و به سرعت شروع به کار بر روی یک طرح جدید برای حل و فصل کردند.

یکی دیگر از منابع آکسیوس در کاخ سفید گفت: «حمله ناموفق دوحه پویایی منطقه‌ای را تغییر داد و در را برای بحث واقعی در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ در غزه باز کرد.»

آماده‌سازی طرح

تیم ویتکاف پیشنهاد خود را بر اساس پیشنهاد مکرر رأی‌گیری شده ایالات متحده برای آتش‌بس در ازای آزادی همه اسرای اسرائیلی بنا نهاد. سپس این تیم یک طرح اولیه برای ساختار پس از جنگ غزه، که توسط کوشنر و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس تهیه شده بود، به این پیشنهاد اضافه کرد. این پیش‌نویس، اساس طرح ۲۰ ماده‌ای منتشر شده توسط کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر را تشکیل داد.

فعال‌ترین مرحله کار بر روی این طرح هفته گذشته انجام شد. چند روز قبل از افتتاح هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، قطر با پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای با حضور آمریکا و هشت کشور عربی و مسلمان برای بحث در مورد حمله اسرائیل به دوحه، به ترامپ نزدیک شد. در جلسه ۲۳ سپتامبر، ترامپ موجی از انتقادات را متوجه اسرائیل دید و سپس از ویتکاف خواست تا پیش‌نویس طرح را ارائه دهد. ترامپ بازخورد مثبتی از رهبران عرب دریافت کرد. در ۲۴ سپتامبر، نمایندگان هشت کشور به طور جداگانه با ویتکاف دیدار کردند، نسخه اولیه طرح را تصویب کردند و آن را برای رژیم صهیونیستی فرستادند.

اولتیماتوم ترامپ به اسرائیل

به گزارش آکسیوس، در ۲۵ سپتامبر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دو بار با ویتکاف و کوشنر برای بحث در مورد این طرح دیدار کرد. در طول آخر هفته گذشته، تیم‌های دیپلماتیک آمریکایی و اسرائیلی به شدت برای اصلاح آن تلاش کردند. در ۲۷ سپتامبر، شایعاتی در تیم ترامپ پخش شد مبنی بر اینکه نتانیاهو روند کار را به تأخیر خواهد انداخت و در نهایت طرح آمریکا را رد خواهد کرد. این امر باعث شد رئیس جمهور آمریکا مستقیماً نتانیاهو را خطاب قرار دهد و اولتیماتوم دهد.

به گفته یک منبع، ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفت: "یا آن را بپذیر یا رهایش کن و رهایش کنی، یعنی از تو دور می‌شویم. " در مجموع، ترامپ و نتانیاهو در طول آخر هفته پنج مکالمه تلفنی داشتند. در نهایت، اسرائیل موفق شد تعدادی اصلاحیه در متن سند ایجاد کند، اما ایالات متحده بسیاری از پیشنهادات را رد کرد. در طول مذاکرات، اسرائیل عذرخواهی از قطر را تدوین کرد که هدف آن ترویج یک طرح جدید برای حل و فصل بود.

یک منبع در کاخ سفید به آکسیوس گفت: "نتانیاهو می‌دانست چه کاری باید انجام دهد. او اعتراضی نکرد. وقتی فهمید که باید این کار را انجام دهد، این کار را کرد. "

پس از آن، متن اصلاح شده به هشت کشور عربی و مسلمان ارسال شد. آنها از تعداد اصلاحاتی که اسرائیل انجام داده بود، به ویژه اصلاحات مربوط به خروج نیرو‌ها از غزه ناراضی بودند. کشور‌های عربی اصلاحات خود را اضافه کردند که بیشتر آنها توسط ایالات متحده رد شد. پس از اعمال همه تغییرات، ایالات متحده رسماً طرح را ارائه کرد. منبع این خبرگزاری تأکید کرد که کاخ سفید اجازه تغییرات جزئی در طرح را می‌دهد، اما پیشنهاد اساساً جدید آمریکا اجازه هیچ گونه تجدیدنظری را نمی‌دهد.