باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به هموطنان از تاریخ ۲ تا ۸ مهرماه ۱۴۰۴ گفت: طی این مدت ۳۲۳ نفر از مصدومان به مراکز درمانی انتقال یافتند، ۱۳۶ نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شدند، عملیات فنی برای نجات ۴۵ نفر انجام شد و همچنین ۲۵ نفر از افراد جان‌باخته توسط تیم‌های امدادونجات رهاسازی شدند. علاوه بر این، ۲۵۶ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۵۵ نفر نیز به مناطق امن انتقال یافتند.

کبادی با اشاره به پراکندگی حوادث در استان‌های مختلف افزود: استان اصفهان با ۷۲ حادثه، مازندران با ۶۰ حادثه و گلستان با ۳۷ حادثه بیشترین سهم را در میان حوادث هفته گذشته داشتند. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به استان‌های اصفهان با ۵۰ نفر، مازندران با ۳۳ نفر و گلستان با ۲۷ نفر بوده است.

وی ادامه داد: در بخش درمان سرپایی نیز استان‌های تهران و مازندران هر کدام با ۴۴ نفر، اصفهان با ۱۶ نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۵ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین موارد نجات و رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها در استان‌های سمنان و مرکزی هر کدام با ۹ نفر و کرمان با ۷ نفر به ثبت رسیده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حوادث ترافیکی در محور‌های برون‌شهری گفت: در هفته گذشته ۳۶۹ حادثه ترافیکی ثبت شد که منجر به انتقال ۲۱۴ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۹ مصدوم در محل حادثه شد. بیشترین این حوادث در استان‌های اصفهان با ۴۴ مورد، گلستان با ۲۵ مورد و خراسان جنوبی و گیلان هر کدام با ۱۹ مورد رخ داد.

کبادی تصریح کرد: در میان مصدومان ترافیکی، استان اصفهان با ۳۲ نفر، گلستان با ۲۲ نفر و مازندران با ۱۷ نفر بیشترین انتقالی به مراکز درمانی را داشته‌اند.

محمدحسین کبادی به حوادث کوهستان اشاره کرد و گفت: در فاصله ۲ تا ۸ مهرماه، ۲۸ حادثه کوهستانی در کشور ثبت شد که در آن ۳۸ نفر دچار حادثه شدند و از این تعداد ۲۰ نفر مصدوم شدند. استان گیلان با ۴ حادثه، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۳ حادثه بیشترین آمار وقوع را داشتند. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان مربوط به استان یزد با ۱۰ نفر و گیلان با ۴ نفر بوده است.

منبع: سازمان امداد و نجات