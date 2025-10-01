باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانهها میگویند که چندین کشتی از ناوگان صمود در حال نزدیک شدن به آبهای سرزمینی مصر هستند و به سمت خط ساحلی نوار غزه حرکت میکنند.
به گزارش شبکه الجزیره، ناوگان صمود در حدود ۶۶ کیلومتری سواحل مصر قرار دارد. در همین حال، شش کشتی دیگر که متعلق به همین ناوگان است، در نزدیکی جزیره کرت یونان بدون حرکت گزارش شدهاند و از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر (۳ تا ۵ مهر ماه) هیچ حرکت ثبت شدهای نداشتهاند.
گفته شده کشتیهایی که پیشگام هستند، اکنون حدود ۲۱۹ کیلومتر از غزه فاصله دارند و تاریخ رسیدن آنها دوم اکتبر (فردا) پیشبینی میشود.
پیش از این، کشتی مادلین که حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه بود، با حضور دهها فعال حامی فلسطین در ۱۸۵ کیلومتری نوار غزه و در آبهای بینالمللی توقیف شد.
منبع: الجزیره