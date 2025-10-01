بخشی از ناوگان صمود به سواحل مصر نزدیک شده و در صورتی که با مانعی مواجه نشوند، فردا به غزه می‌رسند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند که چندین کشتی از ناوگان صمود در حال نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی مصر هستند و به سمت خط ساحلی نوار غزه حرکت می‌کنند. 

به گزارش شبکه الجزیره، ناوگان صمود در حدود ۶۶ کیلومتری سواحل مصر قرار دارد. در همین حال، شش کشتی دیگر که متعلق به همین ناوگان است، در نزدیکی جزیره کرت یونان بدون حرکت گزارش شده‌اند و از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر (۳ تا ۵ مهر ماه) هیچ حرکت ثبت شده‌ای نداشته‌اند. 

گفته شده کشتی‌هایی که پیشگام هستند، اکنون حدود ۲۱۹ کیلومتر از غزه فاصله دارند و تاریخ رسیدن آنها دوم اکتبر (فردا) پیش‌بینی می‌شود.

پیش از این، کشتی مادلین که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بود، با حضور ده‌ها فعال حامی فلسطین در ۱۸۵ کیلومتری نوار غزه و در آب‌های بین‌المللی توقیف شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ناوگان امدادی ، نوار غزه ، سواحل مصر
خبرهای مرتبط
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
آخرین اخبار
اسپانیا کاردار اسرائیل را پس از حمله به کاروان غزه فراخواند
حماس: حمله اسرائیل به ناوگان صمود «دزدی دریایی و تروریسم» است
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
دوحه از گفتگوی امیر قطر با ترامپ در مورد طرح پایان جنگ غزه خبر داد
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
بن‌بست در کنگره و تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ راهی برای اخراج کارمندان بیشتر باز می‌کند
یکی از کشتی‌های ناوگان صمود محاصره شد
روسیه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد
ناوگان صمود به سواحل مصر نزدیک می‌شود
نزدیک شدن بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی به ناوگان صمود/ اعلام وضعیت اضطراری
دیدار دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان برای تقویت روابط دوجانبه
هشدار سفر کانادا به افغانستان با تأکید بر اجتناب کامل
اعتراضات مراکش ۲۸۶ زخمی و ۴۰۹ بازداشتی بر جای گذاشت
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با نمایشگاه بین‌المللی افغان ساینس
سازمان ملل از شهادت بیش از صد نفر از زمان آتش‌بس لبنان خبر داد
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم