امروز پرواز شماره ۸۴۱ شرکت آسمان پس از فرود در فرودگاه ایلام بدلیل نقص فنی (ترکیدگی لاستیک) پس از ۴ ساعت تاخیر ساعت ۱۴/۴۰ دقیقه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امروز چهارشنبه نهم مهرماه پرواز شماره ۸۴۱ شرکت آسمان پس از فرود در فرودگاه ایلام بدلیل نقص فنی(ترکیدگی لاستیک) پس از ۴ ساعت تاخیر ساعت ۱۴/۴۰ دقیقه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست .

تاخیر ایجاد شده در این پرواز باعث تاخیر زنجیره ای در مسیرهای دیگر پروازی شرکت آسمان از جمله :مشهد آبادان اصفهان شد .

بر اساس این مصوبه از طریق مسافران این پروازها عدم اطلاع رسانی و پاسخگویی به موقع باعث سرگردانی مسافران این پروازها شد.

از ۳۳ هواپیمای عملیاتی این شرکت تنها ۳ هواپیما باقی مانده که به دلیل فرسوده بودن دائما با نقص فنی و مشکلات برای مسافرین روبرو می شود.

وزیر رفاه در بازدید یک ماه پیش از شرکت آسمان اظهار داشت این شرکت زیان ده و فاقد مدیریت قابل قبول است.