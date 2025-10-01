باشگاه خبرنگاران جوان- در دیداری که بین رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دبیر علمی و اجرایی نمایشگاه تخصصی افغان ساینس با ریاست و هیأت رهبری دانشگاه بین‌المللی فردوسی مشهد انجام شد، زمینه‌های همکاری علمی و حضور فعال دانشگاه‌های ایران در نخستین رویداد بین‌المللی علمی افغانستان بررسی گردید.

این جلسه روز دوشنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی ایران در کابل، و علی سلطانی هروی، دبیر علمی و اجرایی نمایشگاه، همراه با عبدالرضا جوان جعفری، ریاست دانشگاه بین‌المللی فردوسی مشهد، برگزار شد.

در این نشست جوان جعفری بر اهمیت ارتباطات علمی و آکادمیک بین ایران و افغانستان تأکید و آمادگی دانشگاهش برای همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری را اعلام کرد.

حسینی نیز با اشاره به تحولات علمی و فناورانه در افغانستان، بر نقش رویدادهای علمی مشترک در تقویت همکاری‌ها تأکید نمود.

سلطانی هروی اهداف نمایشگاه افغان ساینس را تشریح و حضور نهادهای علمی ایران را برای ارتقای فعالیت‌های علمی افغانستان مؤثر دانست.

نمایشگاه تخصصی افغان ساینس در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۴ مطابق با ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ در مرکز نمایشگاه بین‌المللی کابل برگزار خواهد شد و نخستین و مهم‌ترین رویداد علمی، آموزشی و فناوری افغانستان با شعار «علم و دانش در خدمت تولید و خودکفایی» محسوب می‌شود.