باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت کشور مراکش روز چهارشنبه اعلام کرد که ۲۸۶ نفر، از جمله ۲۶۳ مأمور امنیتی و ۲۳ غیرنظامی، در جریان اعتراضات جوانان در شهر‌هایی مانند رباط، اگادیر و وجده زخمی شده‌اند. مقامات ۴۰۹ دستگیری را در بحبوحه تشدید ناآرامی‌ها تأیید کردند.

به گفته این وزارتخانه، معترضان هنگام هدف قرار دادن وسایل نقلیه و ساختمان‌های عمومی، سنگ، کوکتل مولوتوف و چاقو پرتاب کردند. این تظاهرات که اکنون در چهارمین روز خود است، به یکی از بزرگترین موج‌های اعتراضات در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

این ناآرامی‌ها با درخواست اصلاحات فوری در مراقبت‌های بهداشتی و آموزش تشدید شد و معترضان هزینه‌های سنگین دولت برای پروژه‌های جام جهانی ۲۰۳۰ را محکوم کردند.

منبع: رویترز