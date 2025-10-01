باشگاه خبرنگاران جوان- دولت کانادا در هشدار جدیدی به شهروندان خود، از اختلال گسترده اینترنت و تلفن همراه در فرودگاههای افغانستان خبر داد و تأکید کرد که به دلیل قطع ارتباطات، عملیات فرودگاهی با لغو و تأخیر پروازها مواجه شده است.
در این هشدار که در بهروزرسانی راهنمای سفر این کشور منتشر شد، از شهروندان خواسته شده "کاملاً از سفر به افغانستان اجتناب کنند".
بر اساس گزارشها، حداقل ۱۴ پرواز در روز چهارشنبه از فرودگاه کابل لغو شده و سیستم ردیابی پروازها نشان میدهد از ۳۴ پرواز خروجی برنامهریزی شده، ۱۰ پرواز ورودی لغو و ۴ پرواز خروجی به تعویق افتادهاند.
کانادا دلیل این هشدار را "وضعیت امنیتی ناپایدار، حملات تروریستی، درگیری مسلحانه مداوم، خطر ربوده شدن و نقض گسترده حقوق بشر" اعلام کرده است.
گفتنی است سفارت کانادا در افغانستان عملیات خود را معلق کرده و کمکهای ارائه شده توسط این کشور در حال حاضر حداقلی است. سالانه حدود ۳۰۰۰ سفر از سوی کاناداییها به افغانستان ثبت میشود که عمدتاً شامل شهروندان دوتابعیتی و فعالان بشردوستانه است.