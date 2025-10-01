باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۰۳ و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار داشت. حال با توجه به قرار گرفتن آلودگی هوای تهران در وضعیت ناسالم، همه گروه‌های سنی باید تا حد امکان از منزل خارج نشوند، اما به سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی، عروقی و تنفسی توصیه می‌شود این افراد در منزل بمانند و در صورت خروج حتما از ماسک استفاده کنند.

همچنین براساس اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ روز هوای پاک، ۱۱۱ روز در وضعیت قابل قبول، ۶۷ روز ناسالم برای گروه‌های سنی حساس با شرایط نارنجی، هفت روز با وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی، ۲ روز با شرایط بنفش و بسیار ناسالم و ۲ روز نیز با رنگ قهوه‌ای و خطرناک بوده است.

طبق اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر ۲ ایستگاه میدان فتح و شادآباد در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک، سیمان با وضعیت بنفش، ۱۳ ایستگاه در وضعیت قرمز و مابقی با شرایط نارنجی و زرد است.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های با رنگ سبز بین عدد صفر تا ۵۰ در شرایط پاک، زرد با عدد ۵۰ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول، نارنجی یعنی شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بین عدد ۱۰۰ تا ۱۵۰، قرمز شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی بین عدد ۱۵۰ تا ۲۰۰ و وضعیت بنفش یعنی شرایط بسیار ناسالم عدد ۲۰۰ تا ۲۵۰ و شرایط قهوه‌ای و خطرناک عدد ۲۵۰ تا ۳۰۰ را نشان می‌دهد.

پایتخت‌نشینان سال گذشته نیز تنها هفت روز هوای پاک را تجربه کردند و در این سال نیز آسمان تهرانی‌ها بیشتر خاکستری بوده است، اما مردم در این سال ۲۱۴ روز هوای سالم در حد قابل قبول، ۱۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۹ روز هم هوای ناسالم برای همه گروه‌های سنی را تجربه کرده بودند.

هوای تهران در چندین ایستگاه همانند دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱، شهرداری منطقه ۲، پاسداران منطقه ۳، دانشگاه علم و صنعت و شهرداری منطقه ۴، پونک منطقه ۵، ژئوفیزیک، تربیت مدرس و دانشگاه تهران منطقه ۶، ستاد بحران منطقه ۷، گلبرگ منطقه ۸، میدان فتح منطقه ۹، شهرداری و پارک رازی منطقه ۱۱، میدان امام خمینی منطقه ۱۲، سرخه حصار و پیروزی منطقه ۱۳، پارک شکوفه منطقه ۱۴، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت منطقه ۱۷، شادآباد منطقه ۱۸، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری و فرمانداری شهری منطقه ۲۰، شهرداری منطقه ۲۱، شهرداری، شهرک چشمه و وردآورد در منطقه ۲۲ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.