کاردار سفارت افغانستان در اسلام‌آباد با سفیر پیشین پاکستان در کابل دیدار و در مورد تقویت روابط دو کشور و چالش‌های پیش‌رو گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کاردار سفارت افغانستان در اسلام‌آباد با منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، در مقر سفارت افغانستان در پایتخت پاکستان دیدار کرد.

در این ملاقات طرفین در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک گفت‌وگو نموده و دیدگاه‌های خود را پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روابط دو کشور تبادل کردند.

 تقویت پیوندهای مردمی میان افغانستان و پاکستان از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.

این دیدار دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط کابل و اسلام‌آباد در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، با بی‌اعتمادی و تنش همراه بوده است.

 ناظران تداوم چنین گفت‌وگوهایی را برای کاهش فاصله میان دو کشور ضروری می‌دانند. در شرایط کنونی که حکومت قانونی افغانستان در تبعید به سر می‌برد، این گونه تلاش‌های دیپلماتیک نمایانگر کوشش برای تداوم بخشیدن به صدای مردم افغانستان در صحنه بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: روابط افغانستان و پاکستان ، تعامل با طالبان ، سفارت افغانستان در پاکستان
خبرهای مرتبط
سفیر طالبان در اسلام‌آباد:
خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد
ارتقای سطح روابط دیپلماتیک افغانستان و پاکستان
افزایش تعاملات پاکستان و افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
و اینک ماموریت جدید ترکیه
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
آخرین اخبار
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
تحریم‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 
کرملین هشدار داد: استفاده از اموال روسیه «سرقت» است و پیگرد قانونی دارد
دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در پاییز برگزار می‌شود
اعزام کاروان «سفیران امام رئوف» از مشهد به قم + فیلم
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
ترامپ آماده مذاکره با کیم بدون پیش‌شرط است
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
وزیر جنگ رژیم اسرائیل ساکنان غزه را تهدید کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
جنجال صهیونیست‌ها بر سر بی‌عرضگی شاباک در نیویورک
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
«دوست گرامی من»؛ پیام تبریک صمیمانه پوتین به شی جین پینگ
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
گفتگوی مقامات قطر و قزاقستان درباره افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
ازسرگیری احتمالی پروازهای شرکت کام‌ایر در میانه قطعی سراسری اینترنت
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران