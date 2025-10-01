باشگاه خبرنگاران جوان- کاردار سفارت افغانستان در اسلام‌آباد با منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، در مقر سفارت افغانستان در پایتخت پاکستان دیدار کرد.

در این ملاقات طرفین در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک گفت‌وگو نموده و دیدگاه‌های خود را پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روابط دو کشور تبادل کردند.

تقویت پیوندهای مردمی میان افغانستان و پاکستان از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.

این دیدار دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط کابل و اسلام‌آباد در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، با بی‌اعتمادی و تنش همراه بوده است.

ناظران تداوم چنین گفت‌وگوهایی را برای کاهش فاصله میان دو کشور ضروری می‌دانند. در شرایط کنونی که حکومت قانونی افغانستان در تبعید به سر می‌برد، این گونه تلاش‌های دیپلماتیک نمایانگر کوشش برای تداوم بخشیدن به صدای مردم افغانستان در صحنه بین‌المللی ارزیابی می‌شود.