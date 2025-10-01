رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان از کشف ۱۰ در حال قاچاق توسط محیط بانان و همکاری نیروی انتظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بالیده اظهار کرد: در پی تماس همکاران نیروی انتظامی در گمرگ با اداره محیط زیست شهرستان ۱۰ قطعه پرنده طاووس هندی توسط فردی متخلف در حال قاچاق به کشور عراق کشف و ضبط شد.

وی تاکید کرد: پرونده تخلف صورتجلسه و به تعزیرات حکومتی جهت مراحل قاتونی ارجاع شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان اضافه کرد: با توجه به خرید و فروش نگهداری و حمل گونه‌های جانوری زنده ممنوع است صورتجلسه با همکاری همکاران گمرگ در محل تنظیم وبه تعزیرات حکومتی معرفی شد.

 

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان 

