باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با تقویت جریانات شمالی بر روی دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، برخی نقاط خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز، ابرناکی و بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می دهد.

وی ادامه داد: امشب در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین نیز افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: امشب در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد افزایش می یابد. در برخی مناطق به‌ویژه در منطقه زابل خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می رود.

وی افزود: پنجشنبه ابرناکی و بارش پراکنده در شرق اردبیل، استان‌های ساحلی خزر و در ارتفاعات خراسان شمالی ادامه خواهد داشت و روز جمعه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود.

ضیائیان توضیح داد: در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و روزهای جمعه تا یکشنبه افزایش دما رخ می‌دهد.

وی افزود: چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.