مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و روز‌های جمعه تا یکشنبه افزایش دما رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  امشب با تقویت جریانات شمالی بر روی دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، برخی نقاط خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز، ابرناکی و بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می دهد.

وی ادامه داد: امشب در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین نیز افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: امشب در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد افزایش می یابد. در برخی مناطق به‌ویژه در منطقه زابل خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می رود.

وی افزود: پنجشنبه ابرناکی و بارش پراکنده در شرق اردبیل، استان‌های ساحلی خزر و در ارتفاعات خراسان شمالی ادامه خواهد داشت و روز جمعه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود.

ضیائیان توضیح داد: در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و روزهای جمعه تا یکشنبه افزایش دما رخ می‌دهد.

وی افزود: چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان+ فیلم
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
آخرین اخبار
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
تحویل ۵۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها
عبور ۱۰۲ هزار قطار کانتینری بین ایران و چین با فعال سازی جاده ابریشم
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
سفیر قطر: آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران هستیم
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
رشد ۲۰ درصدی صادرات کره از ابتدای سال
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ مهر ماه
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
غرامت کشاورزان به فوریت پرداخت می‌شود
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی بانک مرکزی
در بازار لبنیات چه می گذرد؟
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال