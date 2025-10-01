باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه عصر چهارشنبه اعلام کرد بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی در حال نزدیک شدن به ناوگان بین‌المللی کمک‌رسانی به سمت نوار غزه مشاهده شده‌اند.

سخنگوی ناوگان جهانی صمود گفت کشتی‌های اسرائیلی در حال حرکت برای اعمال محاصره دریایی بر این کاروان بوده‌اند.

سازمان‌دهندگان ناوگان صمود جهانی در حالی که برای ممانعت احتمالی اسرائیل از ماموریتشان برای شکستن محاصره غزه آماده می‌شوند، در داخل کشتی ها وضعیت اضطراری اعلام کرده‌اند.

ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل به ما اطلاع داد که ادامه حرکت به سمت غزه را تخلف تلقی کرده و شرکت‌کنندگان را دستگیر خواهد کرد. ما به مسیر خود به سمت غزه ادامه می‌دهیم و حرکت ما به سمت نوار غزه قانونی است.

سازمان‌دهندگان این ناوگان اعلام کردند: ما وضعیت اضطراری اعلام کرده‌ایم و احتمال می دهیم نیروی دریایی اسرائیل ظرف یک ساعت کشتی‌های این ناوگان را توقیف کند.

ناوگان صمود وضعیت آماده‌باش حداکثری اعلام کرده و مسافران جلیقه نجات پوشیده‌اند.

این ناوگان تصمیم گرفته است حتی اگر نیرو‌های اسرائیلی برخی از کشتی‌های آن را توقیف کنند، به سفر خود به غزه ادامه دهد.

این ناوگان شامل بیش از ۵۰ کشتی است که هزاران شرکت‌کننده از بیش از ۴۴ کشور از جمله برزیل، آلمان، ایتالیا، انگلیس، کلمبیا، مکزیک و اسپانیا دارد. طبق ردیاب رسمی، نقشه زنده حدود ۴۰ کشتی را نشان می‌دهد که تنها چند مایل از غزه فاصله دارند.

منبع: آناتولی/ الجزیره