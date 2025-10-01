کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه می‌گوید بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی در نزدیکی ناوگان جهانی صمود قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه عصر چهارشنبه اعلام کرد بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی در حال نزدیک شدن به ناوگان بین‌المللی کمک‌رسانی به سمت نوار غزه مشاهده شده‌اند.

سخنگوی ناوگان جهانی صمود گفت کشتی‌های اسرائیلی در حال حرکت برای اعمال محاصره دریایی بر این کاروان بوده‌اند.

 سازمان‌دهندگان ناوگان صمود جهانی در حالی که برای ممانعت احتمالی اسرائیل از ماموریتشان برای شکستن محاصره غزه آماده می‌شوند، در داخل کشتی ها وضعیت اضطراری اعلام کرده‌اند.

ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل به ما اطلاع داد که ادامه حرکت به سمت غزه را تخلف تلقی کرده و شرکت‌کنندگان را دستگیر خواهد کرد. ما به مسیر خود به سمت غزه ادامه می‌دهیم و حرکت ما به سمت نوار غزه قانونی است.

سازمان‌دهندگان این ناوگان اعلام کردند: ما وضعیت اضطراری اعلام کرده‌ایم و احتمال می دهیم نیروی دریایی اسرائیل ظرف یک ساعت کشتی‌های این ناوگان را توقیف کند.

 ناوگان صمود وضعیت آماده‌باش حداکثری اعلام کرده و مسافران جلیقه نجات پوشیده‌اند.

این ناوگان تصمیم گرفته است حتی اگر نیرو‌های اسرائیلی برخی از کشتی‌های آن را توقیف کنند، به سفر خود به غزه ادامه دهد.

این ناوگان شامل بیش از ۵۰ کشتی است که هزاران شرکت‌کننده از بیش از ۴۴ کشور از جمله برزیل، آلمان، ایتالیا، انگلیس، کلمبیا، مکزیک و اسپانیا دارد. طبق ردیاب رسمی، نقشه زنده حدود ۴۰ کشتی را نشان می‌دهد که تنها چند مایل از غزه فاصله دارند.

منبع: آناتولی/ الجزیره

برچسب ها: کشتی اسرائیلی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
و اینک ماموریت جدید ترکیه
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
آخرین اخبار
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
تحریم‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 
کرملین هشدار داد: استفاده از اموال روسیه «سرقت» است و پیگرد قانونی دارد
دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در پاییز برگزار می‌شود
اعزام کاروان «سفیران امام رئوف» از مشهد به قم + فیلم
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
ترامپ آماده مذاکره با کیم بدون پیش‌شرط است
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
وزیر جنگ رژیم اسرائیل ساکنان غزه را تهدید کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
جنجال صهیونیست‌ها بر سر بی‌عرضگی شاباک در نیویورک
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
«دوست گرامی من»؛ پیام تبریک صمیمانه پوتین به شی جین پینگ
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
گفتگوی مقامات قطر و قزاقستان درباره افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
ازسرگیری احتمالی پروازهای شرکت کام‌ایر در میانه قطعی سراسری اینترنت
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران