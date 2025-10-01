باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بحران درز اطلاعات در سرزمین‌های اشغالی + فیلم

درز اطلاعات از مراکز حساس رژیم صهیونیستی به بحرانی برای این رژیم تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتشار بخشی از میلیون‌ها سند به دست آمده از مراکز حساس رژیم صهیونی، رسانه‌های عبری، سریال عملیات‌های اطلاعاتیِ ایران را، بحرانی برای این رژیم می‌دانند.

 

