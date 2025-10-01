مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گران قیمت‌ترین بازیکن فصل جاری شناخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه سدد امارات با انتشار لیستی از گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال باشگاهی این کشور در فصل جاری اعلام کرد، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با مبلغ ۸ میلیون یورو پیراهن شباب الاهلی امارات را بر تن دارد. او پس از «سیمون بانزا» بازیکن تیم فوتبال الجزیره امارات، دومین فوتبالیست گرانقیمت شاغل در لیگ امارات معرفی شده است.

بر اساس این آمار سردار آزمون نه تنها یکی از بازیکنان گران قیمت امارات است بلکه حالا لقب گرانترین بازیکن ایرانی را نیز یدک می‌کشد.

او در حالی قرارداد ۸ میلیون یورویی با شباب الاهلی امارات دارد که مهدی طارمی در المپیاکوس دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و مهدی قایدی حدود ۲ میلیون یورو قرارداد بسته اند.

گرانترین بازیکن فوتبال ایران مشخص شد

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
شتی
۰۹:۰۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
امثال این بازیکن فقط بلدن برای تیم های خارجی خوب بازی کنن، برای تیم ملی خودشون انگار ن انگار
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
حیف پول بیت المال که میدن به این بازیکنان فوتبال اونهم این مبالغ هنگفت ، خوب این پولها را خرج مملکت و فقرا کنید ، این همه فقیر تو کشور هست چرا باید این پولها خرج فوتبال بشه آخرشم همه ی تیم هاتون حتی تو همین آسیا هم میبازن پس پول ندین به اینا خرج مردم بکنید
۰
۶
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۰۰:۵۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
همه این بازیکنای فوتبال رو بریزی تو چرخ گوشت یه دونه آدم به درد بخور نه برای فوتبال و نه برای مملکت از توشون درنمیاد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اگر طارمی به کشورهای عربی بیاید بیشتراز این پرداخت میکنند
۳
۶
پاسخ دادن
Poland
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
به پول ایران میشه بالای هزار میلیارد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خب این به نفع کشوره چون ارز وارد میشه. ولی مفت خورایی که تو لیگ ایران بازی میکنن مثل انگلن پول بیت المال رو بالا میکشن
