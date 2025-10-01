باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق شامگاه چهارشنبه در آیین آغاز عملیات ریلگذاری راهآهن کرمانشاه - خسروی که بهصورت وبیناری در این مراسم حضور داشت، با ادای احترام به مردم استان کرمانشاه، اظهار داشت: «کرمانشاه سرزمین ایثار و رشادت است؛ مردم این استان در دفاع مقدس و در همه مقاطع تاریخی جان و مال خود را برای کشور فدا کردند و همواره پشتیبان نظام و میهن بودهاند. گیلانغرب بهعنوان دومین شهر مقاوم کشور و سایر شهرهای استان نیز نماد مقاومت و ایستادگی هستند.»
وی با تجلیل از شهدای والامقام استان، افزود: «کرمانشاه میزبان رشادتهای سربازان غیور وطن است و شهدای بسیاری را تقدیم ایران کرده است. این مردم سزاوار توجه ویژه و بهرهمندی از طرحهای توسعهای هستند.»
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اهمیت راهبردی پروژه راهآهن کرمانشاه - خسروی اشاره کرد و گفت: «رهبر معظم انقلاب با نگاه آیندهنگرانه خود بر ضرورت تکمیل این کریدور تأکید داشتند. این مسیر بخشی از کریدور شرق به غرب است که آسیای میانه را به عراق و کشورهای همسایه متصل میکند. امروز یکی از مهمترین ابزارهای توسعه کشور، تکمیل همین کریدورهاست؛ چه شمال به جنوب و چه شرق به غرب.»
صادق با اشاره به پیگیریهای مستمر دولت چهاردهم و رئیسجمهور برای تکمیل طرحهای زیربنایی افزود: «تکمیل این مسیر در زمره مصوبات اصلی سفر رئیسجمهور و هیات دولت به کرمانشاه بود و سازمان برنامه و بودجه نیز با تأکید رئیسجمهور تأمین منابع مالی این پروژه را در اولویت قرار داده است. وزارت راه و شهرسازی هم با تمام توان پیگیر خواهد بود تا فاصله میان آغاز ریلگذاری و پایان آن هرچه کوتاهتر شود.»
وی همچنین از تلاشهای استاندار کرمانشاه و نمایندگان مجلس تقدیر کرد و گفت: «بهعنوان وزیر راه و شهرسازی شهادت میدهم که نمایندگان استان و استاندار کرمانشاه در این مدت پیگیریهای مستمری برای رفع موانع و آغاز عملیات ریلگذاری داشتند و نقش مهمی در به ثمر رسیدن این طرح ایفا کردهاند.»
صادق ضمن قدردانی از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) و نیروهای فنی و کارگران پروژه تأکید کرد: «این عزیزان با وجود محدودیتهای مالی و شرایط دشوار، شبانهروز برای پیشبرد پروژه تلاش کردهاند و نتیجه همت آنان، تکمیل کریدورهای حیاتی کشور خواهد بود.»
وزیر راه و شهرسازی در پایان تصریح کرد: «تکمیل کریدورهای ریلی و جادهای، ضمن تقویت ارتباطات بینالمللی ایران، سرافرازی و توسعه کشور را رقم خواهد زد. استان کرمانشاه بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیک خود نقش دروازه زیارت و تجارت ایران را دارد و بهرهبرداری از این مسیر، تسهیلات گستردهای را برای زائران عتبات عالیات و رونق اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد.»
منبع ایرنا