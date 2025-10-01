حسینی بای سراغ دندانِ مردم رفت! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f: \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u06f1\u06f3 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0641\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u06f1\u06f0\u06f0 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0646\u062f\u060c \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0631\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0