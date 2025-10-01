باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حسینی بای سراغ دندانِ مردم رفت! + فیلم

واکنش مردم به این سوال که وضعیت دندان‌هایتان به چه صورت است و انتقادها از هزینه‌های بالای دندانپزشکی را در این گزارش مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر شورای عالی بیمه سلامت می‌گوید: قرار است خدمات بیمه‌ای دندانپزشکی از ۱۳ خدمت فعلی به ۱۰۰ خدمت افزایش پیدا کند، البته این طرح باید برای تصویب به هیئت دولت برود.

 

 

