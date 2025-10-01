باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند که کشتی‌های صهیونیست اکنون «آلما» یکی از کشتی‌های ناوگان صمود را از دو طرف محاصره کرده‌اند.

تصاویر زنده از آلما نشان می‌دهد که فعالان و دیگر سرنشینان کشتی با جلیقه‌های نجات خود در یک نیم‌دایره نشسته‌اند و منتظرند تا توسط نظامیان اسرائیلی رهگیری شوند.

پیش از این، کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی در حال نزدیک شدن به ناوگان بین‌المللی صمود مشاهده شده‌اند. سخنگوی ناوگان جهانی صمود گفت کشتی‌های اسرائیلی در حال حرکت برای اعمال محاصره دریایی بر این کاروان بوده‌اند.

ناوگان جهانی صمود که حرکت خود را از کشور اسپانیا آغاز کرده، بزرگ‌ترین ناوگانی است که تا به امروز برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به دست مردم غزه به راه افتاده است. این ناوگان بیش از ۵۰ کشتی دارد و حامل نمایندگانی از دست کم ۴۴ کشور است. این ناوگان امروز به حدود کیلومتری غزه رسیده است.

شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که این رژیم در حال آماده شدن برای توقیف این ناوگان است.

منبع: الجزیره