سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه چهارشنبه ۹ مهرماه در گفت‌وگو با برنامه «خبر ۲۰» شبکه چهار سیما با تأکید بر روند مثبت تحولات گردشگری در کشور اظهار کرد: در یک سال اخیر آنچه در حوزه گردشگری رخ داده، نشان‌دهنده جهت‌گیری صحیح و راهبردی ماست.

او با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی کشور، دستگاه متبوعش مکلف به جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه است، افزود: تحقق ورود بیش از ۷ میلیون گردشگر در سال گذشته، نقطه‌ای روشن در این مسیر است و این آمار، چشم‌انداز آینده گردشگری ایران را بسیار امیدوارکننده جلوه می‌دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه از افتتاح پروژه‌های ملی گردشگری به مناسبت هفته گردشگری خبر داد و گفت: امروز و به مناسبت هفته گردشگری ۲۶۸ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳ همت افتتاح شد که برای ۲۸۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به پروژه‌های بهره‌برداری‌شده در هفته دولت بیان کرد: در هفته دولت ۱۱۳ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۵ همت افتتاح شد و در مجموع در یک سال اخیر، ۸۶۱ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۴۴ همت به بهره‌برداری رسید که نتیجه آن ایجاد بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ایران به شرایط عادی پس از جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: دنیا باید بداند ایران کشوری امن است. ما تلاش گسترده‌ای را برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران و جذب گردشگران از کشورهای مختلف آغاز کرده‌ایم.

صالحی‌امیری در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه ظرفیت عظیم فرهنگی و بستری برای معرفی تمدن، فرهنگ و هویت ایرانی به جهان است.

منبع: وزارت میراث فرهنگی