باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که آیا مسکو این اقدامات را اجرا خواهد کرد، به خبرنگاران گفت که روسیه اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمیشناسد.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر گفت: «ما در دو واقعیت موازی زندگی خواهیم کرد، زیرا برای برخی بازگشت تحریمها اتفاق افتاده است، برای ما اتفاق نیفتاده است.»
نبنزیا با اشاره به اقدام نظامی اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن گفت: «این تحول واقعاً مملو از تشدید عمده تنشها در اطراف ایران است، زیرا در را برای کشورهایی که میخواهند به برنامه هستهای ایران پایان دهند، باز میکند.»
پیش از این نیز وزارت امور خارجه روسیه، اقدامات برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران به دلیل ادعای نادیده گرفتن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را «تحریکآمیز و غیرقانونی» خوانده بود.
منبع: رویترز