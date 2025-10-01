وزیر ارتباطات با تأکید بر پیوند راهبردی میان صنعت گردشگری و فناوری‌های نوین، اعلام کرد تا پایان برنامه هفتم تمامی روستا‌های کشور به شبکه اینترنت متصل خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین گرامی‌داشت هفته گردشگری و هفته تهران و همچنین رونمایی از اپلیکیشن «تهران دیدنی» با بیان اینکه «صنعت گردشگری و فناوری‌های نوین اثر متقابل و هم‌افزا بر یکدیگر دارند»، به اهمیت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مسیر توسعه گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای ایران به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند تحولی بنیادین در معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور و همچنین توسعه اقتصاد گردشگری رقم بزند.

وی با اشاره به تمدن کهن و میراث تاریخی ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و افزود: امروزه هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند در تولید محتوای متنی و تصویری محسوب می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در معرفی جذاب‌تر و مؤثرتر جاذبه‌های گردشگری ایران ایفا کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و به‌کارگیری ظرفیت‌های هوش مصنوعی، نه تنها فرصت‌های جدیدی برای جذب گردشگر فراهم می‌کند، بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و ایجاد اشتغال در بخش گردشگری خواهد گشود.

در پایان این مراسم، از اپلیکیشن «تهران دیدنی» رونمایی شد؛ سامانه‌ای دیجیتال که با هدف معرفی جامع اماکن تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری پایتخت طراحی شده و به مخاطبان امکان می‌دهد تجربه‌ای نوین از گردشگری شهری در بستر فناوری دیجیتال داشته باشند.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: اتصال اینترنت ، اینترنت روستا ، ستار هاشمی
