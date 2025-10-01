باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- طه سمیعی با اشاره به تأخیر چندماهه در اجرای مصوبه به دلیل آماده نبودن زیرساختها، افزود: ثبت آماری واردات از ابتدای مرداد آغاز شد و تاکنون ورود حدود ۸۷ قلم کالا با ۱۳۷۴ ردیف تعرفه گمرکی در قالب رویه کولبری مجاز اعلام شده است.
وی با بیان اینکه فهرست اقلام قابل ورود قابل بازنگری است، از فرمانداران شهرستانهای مرزی خواست نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه، ماشینآلات یا قطعات را جهت اضافه شدن به فهرست اقلام مجاز اعلام کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت کردستان اظهار کرد: در مرداد سال جاری، ۷۴۴ خانوار در بانه و ۱۴۶۰ خانوار در سروآباد از سهمیه خود استفاده کردهاند و در مریوان نیز بیش از ۲۳ هزار مورد بهرهبرداری ثبت شده است.
سمیعی با اشاره به ثبت ۲۶۳ کارگزار رسمی در سامانه سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: بانه و مریوان هر کدام ۹۳ کارگزار فعال دارند، سروآباد ۳۰ و سقز نیز ۴۷ مورد را داشته و هیچ محدودیتی برای افزایش این تعداد وجود ندارد.
وی یکی از چالشهای قانون جدید را محدود شدن فعالیت کارگزاران هر شهرستان به بازارچه همان شهرستان عنوان کرد و یادآور شد: در دوره قبل، کارگزاران میتوانستند از چند بازارچه استفاده کنند که پیشنهاد دادهایم این محدودیت حذف شود تا عدالت در بهرهبرداری رعایت شد.