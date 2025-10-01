معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت کردستان نیز در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان با اشاره به اجرای قانون تجارت مرزنشینان در استان از اوایل مرداد سال جاری، گفت: هم‌اکنون ۳۹ هزار و ۲۴۴ سرپرست خانوار مرزنشین استان در سامانه ثبت شده و می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  طه سمیعی با اشاره به تأخیر چندماهه در اجرای مصوبه به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، افزود: ثبت آماری واردات از ابتدای مرداد آغاز شد و تاکنون ورود حدود ۸۷ قلم کالا با ۱۳۷۴ ردیف تعرفه گمرکی در قالب رویه کولبری مجاز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه فهرست اقلام قابل ورود قابل بازنگری است، از فرمانداران شهرستان‌های مرزی خواست نیاز واحد‌های تولیدی به مواد اولیه، ماشین‌آلات یا قطعات را جهت اضافه شدن به فهرست اقلام مجاز اعلام کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت کردستان اظهار کرد: در مرداد سال جاری، ۷۴۴ خانوار در بانه و ۱۴۶۰ خانوار در سروآباد از سهمیه خود استفاده کرده‌اند و در مریوان نیز بیش از ۲۳ هزار مورد بهره‌برداری ثبت شده است.

سمیعی با اشاره به ثبت ۲۶۳ کارگزار رسمی در سامانه سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: بانه و مریوان هر کدام ۹۳ کارگزار فعال دارند، سروآباد ۳۰ و سقز نیز ۴۷ مورد را داشته و هیچ محدودیتی برای افزایش این تعداد وجود ندارد.

وی یکی از چالش‌های قانون جدید را محدود شدن فعالیت کارگزاران هر شهرستان به بازارچه همان شهرستان عنوان کرد و یادآور شد: در دوره قبل، کارگزاران می‌توانستند از چند بازارچه استفاده کنند که پیشنهاد داده‌ایم این محدودیت حذف شود تا عدالت در بهره‌برداری رعایت شد.

برچسب ها: کردستان ، مرز نشینان ، قانون تجارت
خبرهای مرتبط
بیش از ۲ هزار مورد بازرسی در کردستان انجام شد/تشکیل ۳۷۸ پرونده تخلفاتی صنفی و غیر صنفی
کاهش ۳۳ درصدی مصرف گاز مایع در کردستان
بانه به قطب تولید لوازم خانگی کوچک کشور تبدیل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف و ضبط بیش از ۳۵ هزار لیتر نفتگاز قاچاق در سنندج
ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت
بازگشایی معابر ویژه تردد کولبران در کردستان در دستور کار
۱۰ قطعه طاووس هندی قاچاق در مرز باشماق  مریوان کشف و ضبط شد
آخرین اخبار
۱۰ قطعه طاووس هندی قاچاق در مرز باشماق  مریوان کشف و ضبط شد
بازگشایی معابر ویژه تردد کولبران در کردستان در دستور کار
ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت
کشف و ضبط بیش از ۳۵ هزار لیتر نفتگاز قاچاق در سنندج
تحصیل ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در کردستان
۲۷ هزار استعلام زمین در کردستان به صورت الکترونیکی پاسخ داده شد