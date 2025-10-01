باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب دومین دیدار خود در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا در گروه A از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف المحرق بحرین رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر تن به شکست داد.

گل‌ها: جونینیو در دقیقه ۶۰ برای المحرق

کارت زرد: دیدیه اندونگ، رامین رضاییان و رستم آشورماتوف از استقلال و برونو سانتوس و ابراهیم لطف‌الله از المحرق

کارت قرمز: -

ترکیب استقلال:حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون

ترکیب المحرق: امین بنادی، محمد الحردان، سفیان محروک، لازار دورادویچ، حنان عبدالوهاب، ابراهیم لطف‌الله، جرواسیو الیورا، برونو سانتوس، جونینیو و الیوت سیموئس

استقلال در این دیدار بر خلاف مسابقه قبلی که با نتیجه سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل امارات شکست خورده بود با ۶ تغییر به میدان امد. آدان، سهرابیان، چشمی، سحرخیزان، آقاسی و گودرزی در این مسابقه غایب بودند و جای خود را به فرعباسی، فلاح، احمدی،نازون، آشورماتوف و جلالی پا به میدان گذاشتند.

دوتیم در نیمه نخست در یک بازی پایاپای به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند. استقلال در نیمه دوم کار را هجومی‌تر آغاز کرد و صاحب چند موقعیت نیز شد اما بر خلاف جریان بازی، المحرق در دقیقه ۶۰ توسط جونینیو به گل نخست بازی دست یافت. این گل در شرایطی به ثمررسید که استقلال در موقعیت حمله بود اما اشتباه اندونگ باعث شد سیموئس صاحب موتوپ شود و با بردن توپ به گوشه محوطه جریمه استقلال با یک پاس به بیرون، جونینیو را در موقعیت گل قرار داد تا این بازیکن، المرحق را یک بر صفر پیش بیاندازد.

دو تیم در ۳۰ دقیقه پایانی صاحب موقعیت‌هایی شدند اما هیچ توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا این دیدار با همان تک گل المحرق به پایان برسد. در دیگر دیدار این گروه نیز الوصل امارات در اردن با نتیجه ۲ بر یک برابر الوحدات صاحب برتری شد.

استقلال در پایان هفته دوم این مسابقات با ۲ شکست متوالی برابر الوصل و المحرق، در قعر جدول جای گرفت تا کارش برای صعود به مرحله بعد این رقابت‌ها بیش از پیش سخت شود. الوصل امارات و المحرق بحرین هر کدام با ۶ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و الوحدات اردن نیز بدون امتیاز و با تفاضل گل بهتر در رده سوم جای گرفت.

تماشاگران استقلال در دقایق پایانی این بازی به شدت علیه مدیران و کادر فنی تیمشان شعار سر دادند و با فریاد حیا کن رها کن خواستار بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال شدند.