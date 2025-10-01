باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تعطیلی دولت آمریکا از ساعت ۰۴:۰۱ به وقت گرینویچ (۷:۳۱ دقیقه به وقت تهران) روز چهارشنبه آغاز شد که آغاز سال مالی جدید آمریکا بوده و در آن، زمان برای بودجه سال گذشته منقضی شد.
جمهوریخواهان هر دو مجلس کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) را کنترل میکنند، اما نتوانستند برای تصویب لایحه خود که بودجه عملیات دولتی را تعیین میکند، به اجماع برسند. بدون تصویب این لایحه، دولت نمیتواند فعالیت کند. از سوی دیگر، دموکراتها نیز از حمایت از این لایحه خودداری کردند. اعضای این حزب ماهها پیش با کاهش بودجه بیمه درمانی فقرا تحت عنوان «لایحه بزرگ زیبا» ترامپ مخالفت کرده بودند. اکنون دموکراتها میگویند تا زمانی که بیمههای درمانی به وضعیت سابق بازنگردد، با پیشنهادهای جدید موافقت نخواهند کرد. بدین ترتیب کنگره به بنبست رسیده است.
وقتی دولت فدرال تعطیل میشود، فقط خدمات بسیار حیاتی ادامه پیدا میکند و سازمانها باید کارمندان «غیر ضروری» خود را به مرخصی اجباری بفرستند. طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، تعطیلی دولت میتواند منجر به مرخصی اجباری تقریباً ۷۵ هزار کارمند فدرال در هر روز از تعطیلی شود. این کارمندانِ مرخصی گرفته در طول مدت تعطیلی هیچ حقوقی دریافت نمیکنند. هرچند طبق قانون، اکثر آنها پس از اینکه دولت کار خود را از سر گرفت، باید حقوق معوقه خود را دریافت کنند. اما با توجه به شرایط موجود، بسیاری از این افراد ممکن است اصلا به شغل خود باز نگردند، زیرا کاخ سفید در اواخر ماه گذشته میلادی، از طریق یادداشتی از دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید به سازمانهای دولتی دستور داد تا برای اخراج گسترده کارگران فدرال در این مورد آماده شوند.
ترامپ دموکراتها را مقصر این تعطیلی میداند و آنها را مستقیما هدف قرار داده است. او روز چهارشنبه در دفتر بیضی شکل خود به خبرنگاران گفت: «ما افراد زیادی را اخراج خواهیم کرد و آنها بسیار تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؛ و آنها دموکرات هستند، آنها دموکرات خواهند بود.» ترامپ افزود که «مزایای زیادی میتواند از تعطیلیها حاصل شود» و پیشنهاد داد که میتواند از تعطیلی دولت برای «خلاص شدن از بسیاری از چیزهایی که نمیخواستیم» استفاده کند.
کارشناسان پیشبینی میکنند که ترامپ احتمالاً به تعدیل نیرو در ادارات دولتی اشاره دارد. در اوایل سال جاری، او یک فرمان اجرایی برای انحلال وزارت آموزش و پرورش امضا کرد. با این حال، معمولاً برای این کار به تأیید کنگره نیاز است. همچنین گفته میشود اگر قانونگذاران نتوانند به توافق برسند، ترامپ «آزادی عمل زیادی» خواهد داشت که تعیین کند کدام خدمات، برنامهها و کارمندان میتوانند کنار گذاشته شوند.
به نظر نمیرسد که دموکراتها به دنبال مصالحه باشند. وقتی کاخ سفید یادداشت خود را منتشر کرد و به آژانسها اطلاع داد که کارکنان اخراج خواهند شد، و فقط مرخصی اجباری و تعلیق در کار نیست، رهبران دموکرات در کنگره این اقدام را محکوم کردند.چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا این اقدام را «تلاشی برای ارعاب» دانست و «حکیم جفریز» رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما از تهدیدهای شما برای اخراجهای گسترده مرعوب نخواهیم شد».
کارشناسان میگویند یکی از دلایلی که نشان میدهد بعید است دموکراتها مصالحه کرده و تسلیم شوند، این است که بسیاری از آنها از بهار امسال میخواستند دولت ترامپ را برای اقدامات این چنینی پاسخگو کنند. زیرا دولت ترامپ با ایجاد «وزارت کارآمدی» و در تلاش برای کاهش هزینهها، صدها هزار کارمند دولتی را اخراج کرد.
منبع: الجزیره