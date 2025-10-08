باشگاه خبرنگاران جوان - با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی، روش دریافت کد معاملات بورسی برای اتباع خارجی حقیقی از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام شد. این فرآیند از طریق یک سامانه الکترونیکی انجام می‌شود و متقاضیان را قادر می‌سازد تا پیش‌نیازهای لازم برای اخذ کد معاملاتی و فعالیت در بازار سرمایه ایران را طی کنند.

راهنمای گام به گام دریافت کد معاملاتی

اتباع خارجی حقیقی که تمایل به دریافت کد معاملاتی بورس دارند، باید مراحل زیر را دنبال کنند:

۱. متقاضیان باید به وب‌سایت Fida.ir مراجعه کنند

۲. در این سامانه، ابتدا شماره تماس خود را وارد کنند

۳ سپس نوع مدرک و اطلاعات هویتی (شامل تاریخ صدور و انقضا) را درج کنند

۴. تصویر مدارک هویتی، آدرس و تصویر شخصی خود را بارگذاری کنند

در نهایت یک متن ویدئویی را مطابق دستورالعمل‌های سامانه قرائت کنند تا هویتشان تأیید شود.

ارسال درخواست به کارگزاری

پس از اخذ موفقیت‌آمیز کد فراگیر از سامانه Fida.ir، فرد متقاضی باید این کد را به شرکت کارگزاری مورد نظر خود ارائه دهد. شرکت کارگزاری نیز موظف است درخواست اخذ کد معاملاتی را برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال کند.

تسهیل ورود سرمایه و گشودگی بازار

این اقدام با هدف ساده‌سازی روند سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران انجام شده و از سوی دیگر اعلام رسمی و شفاف شدن فرآیند صدور کد معاملاتی برای اتباع خارجی حقیقی، نشان‌دهنده رویکرد تسهیل‌گرایانه نهادهای مالی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

از آنجا که سپرده‌گذاری مرکزی مسئولیت اصلی ثبت، نگهداری و تسویه اوراق بهادار را بر عهده دارد، استانداردسازی این فرآیند از طریق سامانه Fida.ir اهمیت تأمین امنیت اطلاعات و احراز هویت دقیق این دسته از سرمایه‌گذاران را برجسته می‌سازد.

نکته کلیدی در این فرآیند، تفکیک وظایف بین سامانه صدور کد فراگیر (Fida.ir) و کارگزاری‌ها برای ارسال نهایی درخواست به سپرده‌گذاری مرکزی است. این ساختار تضمین می‌کند که فرآیند احراز هویت اولیه توسط یک مرجع متمرکز انجام شده و سپس واسط‌های مالی (کارگزاری‌ها) مسئول ارتباط نهایی با بازار سرمایه خواهند بود. این گام می‌تواند به افزایش نقدشوندگی و عمق بخشی به بازار سرمایه از طریق ورود منابع مالی جدید کمک شایانی کند.