باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور با کیم جونپیو سفیر جمهوری کره در تهران ۸ مهرماه در محل این سازمان برگزار شد.
در این نشست دو طرف ضمن اشاره به بیش از ۶ دهه روابط سیاسی و همکاریهای تاریخی ایران و کره جنوبی، بر تقویت ارتباطات و تعریف پروژههای مشترک در حوزههای اداری و فناورانه تأکید کردند.
رفیعزاده با اشاره به سابقه مثبت همکاریهای دو کشور بیان کرد: این روابط در مقاطع تاریخی مختلف به پشتوانه کمکهای متقابل و خاطرات مشترک، سرمایهای معنوی برای توسعه همکاریهای آینده محسوب میشود.
معاون رئیسجمهور همچنین بر اراده دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور در گسترش روابط با کشورهای شرق آسیا تأکید کرد و این مسیر را فرصت ارزشمندی برای ارتقای همکاریهای اداری و فناورانه دانست.
رفیعزاده عزم سازمان اداری و استخدامی کشور را برای پیشبرد همکاریهای مشترک یادآور شد و گفت: انتقال تجربیات در زمینه هوشمندسازی دولت، استفاده از هوش مصنوعی و سایر موضوعات مرتبط با مأموریتهای اداری، میتواند افق تازهای در روابط دو کشور باز کند.
از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست، میتوان به اعلام آمادگی برای برگزاری دورههای آموزشی و تحقیقاتی مشترک میان کارشناسان دو کشور، توسعه همکاری با مراکز ارتباطاتی و اعزام یا میزبانی هیأتهای تخصصی برای بررسی توانمندیها و امکانسنجی پروژههای مشترک اشاره کرد.
این دیدار در راستای توسعه همکاریهای اداری ایران و کره جنوبی بود که زمینهساز ارتقای تعاملات دو کشور در حوزههای نوین حکمرانی و مدیریت دولتی است.
منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور