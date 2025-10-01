رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در دیدار با سفیر کره‌جنوبی در تهران بر عزم دولت برای توسعه همکاری‌های اداری و فناورانه با این کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور با کیم جون‌پیو سفیر جمهوری کره در تهران ۸ مهرماه در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست دو طرف ضمن اشاره به بیش از ۶ دهه روابط سیاسی و همکاری‌های تاریخی ایران و کره جنوبی، بر تقویت ارتباطات و تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه‌های اداری و فناورانه تأکید کردند.

رفیع‌زاده با اشاره به سابقه مثبت همکاری‌های دو کشور بیان کرد: این روابط در مقاطع تاریخی مختلف به پشتوانه کمک‌های متقابل و خاطرات مشترک، سرمایه‌ای معنوی برای توسعه همکاری‌های آینده محسوب می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر اراده دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور در گسترش روابط با کشور‌های شرق آسیا تأکید کرد و این مسیر را فرصت ارزشمندی برای ارتقای همکاری‌های اداری و فناورانه دانست.

رفیع‌زاده عزم سازمان اداری و استخدامی کشور را برای پیشبرد همکاری‌های مشترک یادآور شد و گفت: انتقال تجربیات در زمینه هوشمندسازی دولت، استفاده از هوش مصنوعی و سایر موضوعات مرتبط با مأموریت‌های اداری، می‌تواند افق تازه‌ای در روابط دو کشور باز کند.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، می‌توان به اعلام آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک میان کارشناسان دو کشور، توسعه همکاری با مراکز ارتباطاتی و اعزام یا میزبانی هیأت‌های تخصصی برای بررسی توانمندی‌ها و امکان‌سنجی پروژه‌های مشترک اشاره کرد.

این دیدار در راستای توسعه همکاری‌های اداری ایران و کره جنوبی بود که زمینه‌ساز ارتقای تعاملات دو کشور در حوزه‌های نوین حکمرانی و مدیریت دولتی است.

منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور

برچسب ها: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ، روابط ایران و کره جنوبی ، هوشمندسازی ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
رئیس سازمان اداری و استخدامی:
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان+ فیلم
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
آخرین اخبار
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
افزایش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از جمعه
تاخیر زنجیره‌ای در پرواز ایلام - تهران آسمان
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
تحویل ۵۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها
عبور ۱۰۲ هزار قطار کانتینری بین ایران و چین با فعال سازی جاده ابریشم
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
سفیر قطر: آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران هستیم
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
رشد ۲۰ درصدی صادرات کره از ابتدای سال
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ مهر ماه
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
غرامت کشاورزان به فوریت پرداخت می‌شود
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی بانک مرکزی
در بازار لبنیات چه می گذرد؟
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها