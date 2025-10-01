سفرای ایران در برلین، پاریس و لندن در وزارت امور خارجه با وزیر امور خارجه جلسه مشورتی برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشورتی وزیر امور خارجه با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های آلمان، فرانسه و انگلیس که در پی اقدام غیرمسئولانه این سه کشور در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، جهت مشورت به تهران فرا خوانده شده‌اند، عصر امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه، آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای و روابط دوجانبه با سه کشور اروپایی در پرتو اقدام ناموجه و غیرقانونی آنها در سوء استفاده از شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و همچنین تدابیر مناسب جهت صیانت از منافع ملی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.