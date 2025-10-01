دو توله خرس قهوه‌ای در نزدیکی منطقه شکارممنوع کوه خرسی شهرستان مرودشت، بر اثر برخورد با قطار تلف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف حسنی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت با تایید این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش در این زمینه، کارشناسان یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان میدهد این دو توله خرس در حین عبور از خط راه آهن، با قطار برخورد کرده و هر دو تلف شده‌اند.

حسنی با اشاره به تکرار چنین حوادثی، بر لزوم اجرای سریع تمهیدات ایمنی تأکید و تصریح کرد: علاوه بر افزایش تابلو‌های هشداردهنده در این محور، لازم است اداره راه آهن نسبت به نصب حفاظ‌های فیزیکی مناسب در امتداد خطوط ریلی که از حاشیه منطقه شکار ممنوع و زیستگاه این گونه عبور میکند، اقدام عاجل به عمل آورد. این اقدام برای کاهش برخورد‌های مرگبار با گونه‌های ارزشمند جانوری در این زیستگاه ضروری است.

منطقه شکارممنوع کوه خرسی با وسعتی حدود ۱۶۶ هزار هکتار، در شهرستان‌های پاسارگاد، مرودشت و اقلید واقع شده و خرس قهوه‌ای به عنوان گونه شاخص و ارزشمند این اکوسیستم شناخته می‌شود. حفظ جمعیت این گونه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری و تعادل اکوسیستم منطقه دارد.

منبع: محیط زیست فارس

