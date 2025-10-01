باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروه هفت در بیانیهای که پیرامون سازوکار اسنپ بک و برنامه هستهای ایران منتشر شده، خواستار ادامه گفتوگوها شد و نوشت: «اکنون که روند شورای امنیت سازمان ملل منجر به اعمال مجدد تحریمها شده است، دیپلماسی همچنان ضروری است».
این گروه در ادامه گفت: «ما از ایران میخواهیم که از هرگونه اقدام تشدیدکننده خودداری کند، فوراً وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا شود و پیشرفت قابل توجهی در جهت انجام کامل تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هستهای داشته باشد.»
گروه هفت در ادامه، بدون اشاره به غیرقانونی بودن بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، درخواستهای خود را افزایش داده و خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد و گفت: «ایران باید بدون تأخیر بیشتر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و تعهدات خود را طبق توافقنامه جامع NPT به طور کامل اجرا کند. این شامل از سرگیری بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تمام تأسیسات هستهای و بررسی تمام مواد هستهای موجود، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا میشود».
پیش از این، آلمان، فرانسه و انگلیس که خود سازوکار اسنپبک را فعالکردهاند، در روز دوشنبه اعلام کردند که «اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست» و اینکه به دنبالگیری کانالهای دیپلماتیک ادامه خواهند داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در گفتوگو با سیانان تاکید کرد که ایران هرگز معاهده عدم اشاعه (ان پی تی) را نقض نکرده و همواره در چارچوب قوانین بینالمللی عمل کرده است. او تاکید کرد که ایران اثبات کرده به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است، اما کشورهای اروپایی با سازوکار اسنپبک تمامی مسائل را پیچیدهتر کردند.
منبع: وبسایت گروه هفت