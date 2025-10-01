علیرغم بازگشت غیرقانونی تحریم‌ها علیه ایران تحت سازوکار اسنپ بک، گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس و مذاکره با آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروه هفت در بیانیه‌ای که پیرامون سازوکار اسنپ بک و برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده، خواستار ادامه گفت‌و‌گو‌ها شد و نوشت: «اکنون که روند شورای امنیت سازمان ملل منجر به اعمال مجدد تحریم‌ها شده است، دیپلماسی همچنان ضروری است». 

این گروه در ادامه گفت: «ما از ایران می‌خواهیم که از هرگونه اقدام تشدیدکننده خودداری کند، فوراً وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا شود و پیشرفت قابل توجهی در جهت انجام کامل تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای داشته باشد.»

گروه هفت در ادامه، بدون اشاره به غیرقانونی بودن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، درخواست‌های خود را افزایش داده و خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و گفت: «ایران باید بدون تأخیر بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و تعهدات خود را طبق توافقنامه جامع NPT به طور کامل اجرا کند. این شامل از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمام تأسیسات هسته‌ای و بررسی تمام مواد هسته‌ای موجود، به ویژه ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا می‌شود». 

پیش از این، آلمان، فرانسه و انگلیس که خود سازوکار اسنپ‌بک را فعال‌کرده‌اند، در روز دوشنبه اعلام کردند که «اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست» و اینکه به دنبالگیری کانال‌های دیپلماتیک ادامه خواهند داد. 

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان تاکید کرد که ایران هرگز معاهده عدم اشاعه (ان پی تی) را نقض نکرده و همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل کرده است. او تاکید کرد که ایران اثبات کرده به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، اما کشور‌های اروپایی با سازوکار اسنپ‌بک تمامی مسائل را پیچیده‌تر کردند.

منبع: وبسایت گروه هفت

برچسب ها: اسنپ بک ، برنامه هسته‌ای ایران ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
تحریم‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
و اینک ماموریت جدید ترکیه
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
آخرین اخبار
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
دوحه از گفتگوی امیر قطر با ترامپ در مورد طرح پایان جنگ غزه خبر داد
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
بن‌بست در کنگره و تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ راهی برای اخراج کارمندان بیشتر باز می‌کند
یکی از کشتی‌های ناوگان صمود محاصره شد
روسیه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد
ناوگان صمود به سواحل مصر نزدیک می‌شود
نزدیک شدن بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی به ناوگان صمود/ اعلام وضعیت اضطراری
دیدار دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان برای تقویت روابط دوجانبه
هشدار سفر کانادا به افغانستان با تأکید بر اجتناب کامل
اعتراضات مراکش ۲۸۶ زخمی و ۴۰۹ بازداشتی بر جای گذاشت
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با نمایشگاه بین‌المللی افغان ساینس
سازمان ملل از شهادت بیش از صد نفر از زمان آتش‌بس لبنان خبر داد
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم
تحریم‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
عبور ناوگان صمود از نقطه‌ای که کشتی «مادلین» هدف قرار گرفته بود
در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند
آنروا: اسرائیل روزانه جان ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌گیرد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 
کرملین هشدار داد: استفاده از اموال روسیه «سرقت» است و پیگرد قانونی دارد
دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در پاییز برگزار می‌شود
اعزام کاروان «سفیران امام رئوف» از مشهد به قم + فیلم
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد