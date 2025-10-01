باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در نشست شورای برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به وضعیت بهره‌وری در کشور، اظهار کرد: با وجود برخی آمارهای مثبت، هنوز نتوانسته‌ایم به رشد اقتصادی مطلوب دست یابیم.

او، بهره‌وری را تنها راهکار مؤثر در شرایط محدودیت منابع دانست و تأکید کرد: بار اصلی رشد اقتصادی بر دوش ارتقای بهره‌وری است.

اولیاء با ارائه یک مدل مفهومی، خواستار هدف‌گذاری کمی در این حوزه شد و گفت: باید وظایف دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش‌های غیردولتی در مسیر بهره‌وری مشخص شود.

او استفاده بهینه از سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، دانش و مدیریت را ضروری دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در سطح ملی و استانی است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به رتبه پایین استان فارس در بررسی‌های سال ۹۸، خواستار تحول اساسی در این زمینه شد و گفت: عوامل مؤثر بر بهره‌وری شامل نیروی انسانی توانمند، انگیزه‌های مالی، ثبات سیاست‌ها و کارایی بازار است. همچنین هفت حوزه کلیدی از جمله آموزش، سلامت، نوآوری، زیرساخت، سرمایه‌گذاری، بازار کار و اعتماد عمومی باید بهبود یابد.

اولیاء با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه، نیازمند سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری است.

او به ضرورت تدوین برنامه‌های استانی متناسب با شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری اشاره کرد و افزود: در بخش کشاورزی باید مصرف آب و فرسایش خاک کاهش و عملکرد و ارزش افزوده افزایش یابد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین از دستگاه‌ها خواست برنامه‌های استانی و ملی خود را تدوین و اجرا کنند و کمیته بهره‌وری استان را مکلف به ارائه پیش‌نویس برنامه عملیاتی در هماهنگی با برنامه توسعه دانست.

اولیاء تأکید کرد: ضمانت‌های اجرایی مانند تخصیص بودجه، پاداش‌ها و دستورالعمل‌های حمایتی برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شده است.

محسن پاپری زارعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، بهره‌وری را رکن اصلی رشد اقتصادی دانست و گفت: برای استانداردسازی زندگی مردم و افزایش تولید، باید بهره‌وری را ارتقا داد.

او با اشاره به بحران بهره‌وری در کشاورزی، صنعت و خدمات، افزود: فارس با وجود تأمین ۸ درصد ارزش افزوده کشور، ۹.۷ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده عدم تعادل در بهره‌وری منابع است.

پاپری با بیان شدت بالای مصرف انرژی و آب در استان، پیشنهاد کرد از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای سرویس مدارس و کارکنان دولت استفاده شود تا ضمن کاهش مصرف سوخت، ترافیک شهری نیز سامان یابد.

او از تشکیل هفت کارگروه تخصصی و احصای ۳۰ شاخص بهره‌وری خبر داد و گفت: آموزش مدیران، تربیت نیروی متخصص، برگزاری رویداد ملی بهره‌وری آب و تدوین برنامه عملیاتی استان از جمله اقدامات در دستور کار است.

حسینعلی امیری، استاندار فارس، با تأکید بر مدیریت علمی استان، بهره‌وری را یکی از دغدغه‌های اصلی دانست و گفت: باید میان نهاده‌ها و ستانده‌ها تناسب برقرار شود.

او با اشاره به آمار بالای تحت پوشش کمیته امداد، این موضوع را نشانه‌ای از استفاده ناکافی از منابع دانست و افزود: ارتقای بهره‌وری نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست.

استاندار فارس آموزش نیروی انسانی، فرهنگ‌سازی، مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از الزامات دستیابی به بهره‌وری دانست و گفت: هر دستگاه باید الزامات خاص خود را تدوین و برنامه‌هایی با قابلیت رصد و پایش طراحی کند.

منبع: سازمان برنامه و بودجه فارس