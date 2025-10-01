ناوگان صمود اعلام کرد کشتی‌های امدادرسانی آن در مسیر غزه توسط نیرو‌های صهیونیست، توقیف شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در بیانیه‌ای از کانال‌های رسمی ناوگان جهانی صمود آمده است که «کشتی‌های این ماموریت امدادرسانی به طور غیرقانونی در حال توقیف شدن هستند». 

در این بیانیه آمده که دوربین‌ها خاموش شده و پرسنل نظامی (اسرائیل) وارد کشتی‌ها شده‌اند. 

این ناوگان اقدام رژیم اسرائیل را «حمله غیرقانونی به امدادگران غیرمسلح» دانست و از دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی خواستار امنیت و آزادی فوری فعالانی شد که در کشتی‌ها هستند.

پیش از این، رسانه‌ها گفته بودند که ارتباط با این ناوگان قطع شده و کشتی‌های اسرائیلی در حال محاصره آن هستند. 

بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا در اعتراض به نحوه برخورد با ناوگان صمود، خواستار اعتصاب عمومی برای روز جمعه شده است.

ناوگان صمود شامل بیش از ۴۰ کشتی و ۵۰۰ نفر از فعالان حامی غزه است. این ناوگان که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بوده، اوایل ماه گذشته میلادی از اسپانیا به سمت نوار غزه به راه افتاد و جدیدترین تلاش فعالان بین‌المللی برای شکستن محاصره چندین ساله رژیم اسرائیل است که سبب بروز قحطی در این باریکه شده است. 

