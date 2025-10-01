باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی‌، رئیس سازمان صداوسیما امروز، نهم مهرماه ۱۴۰۴ در این نشست اظهار کرد: دانش‌آموزان و معلمان سرمایه عظیم جامعه تعلیم‌وتربیت هستند که آینده کشور به دست آنان ساخته می‌شود و همه دستگاه‌ها مسئولیت مشترک در قبال این جامعه دارند.

وی در ادامه با یادآوری دوران شیرین معلمی خود، از این افتخار و حس خدمت به نسل آینده‌ساز ابراز خرسندی کرد.

جبلی با قدردانی از وزیر آموزش‌وپرورش، تصریح کرد: دغدغه وزیر برای برطرف کردن مسائل آموزش‌وپرورش در جلسات هیئت دولت، قابل‌تحسین است و این تلاش مستمر باعث شد این مسائل به شکلی جهادی پیگیری و سال تحصیلی جدید با آرامش آغاز شود.

رئیس رسانه ملی با اشاره به همکاری کم‌سابقه دولت و وزارت آموزش‌وپرورش، افزود: رسیدگی به اولویت‌های آموزشی و برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکلات این حوزه، نمونه‌ای ارزشمند از حمایت‌های رئیس‌جمهور و مجموعه دولت است.

وی آموزش‌وپرورش را «بزرگ‌ترین دستگاه فرهنگی» کشور معرفی کرد و رسانه ملی را شریک فرهنگی این دستگاه در مسیر تربیت نسل آینده دانست.

جبلی آغاز سال تحصیلی را «عملیات زیبای تزریق امید» در جامعه توصیف کرد که در برابر سیاه‌نمایی‌ها و تهدیدات دشمنان، روح تازه و شورانگیز را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تزریق کرده است.

در پایان، رئیس سازمان صداوسیما بر تأمین منابع ضروری، گسترش زیرساخت‌های پخش و تولید محتوا، و ادامه همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش در مسیر رشد فرهنگی و آموزشی کشور تأکید کرد.