باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر میرزاییراد،مدیر طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی قم گفت: بازرسان معاونت غذا و دارو به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی،از یک واحد غیرمجاز بازرسی کردند و محمولهای شامل دارو مکمل و فرآوردههای آرایشی و بهداشتی از یک منزل مسکونی که در حال تولید بود کشف شد.
وی تأکید کرد: داروهای خارج از شبکه رسمی از اعتبار و اصالت برخوردار نیستند و میتوانند سلامت بیماران را به خطر بیندازند.
دکتر میرزایی تاکید کرد: از کلیه مردم که دارو، مکمل و محصولات سلامتمحور را نیاز دارند درخواست میگردد، تنها از داروخانهها و مراکز معتبر خریداری کنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم