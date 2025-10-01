باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر میرزایی‌راد،مدیر طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی قم گفت: بازرسان معاونت غذا و دارو به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی،از یک واحد غیرمجاز بازرسی کردند و محموله‌ای شامل دارو مکمل و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از یک منزل مسکونی که در حال تولید بود کشف شد.

وی تأکید کرد: دارو‌های خارج از شبکه رسمی از اعتبار و اصالت برخوردار نیستند و می‌توانند سلامت بیماران را به خطر بیندازند.

دکتر میرزایی تاکید کرد: از کلیه مردم که دارو، مکمل و محصولات سلامت‌محور را نیاز دارند درخواست می‌گردد، تنها از داروخانه‌ها و مراکز معتبر خریداری کنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم