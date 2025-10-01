در راستای مدیریت بازار طلا و کنترل هیجانات کاذب، بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ایران اقدام به تخصیص ۴۲ هزار و ۵۴۰ قطعه سکه طلا به متقاضیان در حراج شماره ۸۶ کرد.

وی افزود: سکه‌های تخصیص یافته از نوع ضرب سال ۱۳۸۶ بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب انتخابی خود در بانک ملی ایران نسبت به دریافت سکه اقدام کنند.

«بالسینی» توضیح داد: این حجم سکه از ۲۱ مهر ماه وارد بازار خواهد شد. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۹ مهرماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود. هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.

وی افزود: اشخاصی که طی بازه زمانی ۳۰ مهر الی ۱۰ آبان برای دریافت سکه اقدام می‌کنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت می‌شود؛ این هزینه شامل روز‌های تعطیل نیز خواهد بود.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به حراج‌های سکه طلا و طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی که در بستر مرکز مبادله ایران انجام می‌شود، تاکید کرد: برنامه‌های بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تأمین نیاز‌های واقعی متقاضیان و مدیریت هیجانات کاذب و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

«بالسینی» در پایان گفت: پنجمین مرحله پیش فروش سکه طلا بانک مرکزی در هفته آینده برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند از طریق سامانه سکه طلای مرکز مبادله ایران اقدام به ثبت نام و شرکت در پیش فروش کنند. اطلاعات تکمیلی و زمان واریز وجه و برگزاری به زودی اعلام می‌شود.