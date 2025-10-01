چندین خدمه نفتکش پوشپا که در سواحل فرانسه متوقف شده بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رادیو فرانس‌اینفو گزارش داد که چندین خدمه نفتکش پوشپا که در سواحل فرانسه متوقف شده بود، به دلیل نقض مشکوک قوانین دریایی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

خدمه عصر روز ۱ اکتبر، پس از ورود ارتش فرانسه به کشتی برای بازرسی بازداشت شدند. آنها در حال حاضر در رابطه با پرونده‌ای که توسط دادستان‌های برست فرانسه آغاز شده است، تحت بازجویی هستند.

پیش از این، دفتر دادستانی برست تحقیقاتی را در مورد نفتکشی که توسط نیروی دریایی فرانسه به ظن نقض قوانین دریایی متوقف شده بود، آغاز کرده بود.

خبرگزاری فرانسه دو نام از نفتکش مورد بحث - پوشپا و بوراکای - را ذکر کرد و گفت که پرچم بنین را برافراشته است. دادستان‌های فرانسوی هیچ اطلاعاتی در مورد ماهیت تخلفات ادعایی ارائه نکردند و فقط گفتند که تحقیقات آنها در حال بررسی احتمال «عدم توجیه وابستگی ملی کشتی یا پرچم» و «امتناع از اطاعت» است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در مورد این حادثه به خبرنگاران گفت که خدمه کشتی «اشتباهات بسیار جدی مرتکب شده‌اند» که «نیاز به تحقیق» را ضروری می‌کند. در زمینه توقیف، او همچنین به تلاش‌های مداوم اتحادیه اروپا علیه ناوگان موسوم به سایه که گفته می‌شود فرآورده‌های نفتی را از روسیه حمل می‌کند، اشاره کرد.

منبع: تاس