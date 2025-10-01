باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر توقیف کشتیهای ناوگان صمود توسط نظامیان اسرائیلی اعتراضات در تعدادی از شهرهای ایتالیا افزایش یافته است.
در شهر جنوبی ناپل، تظاهرکنندگان وارد ایستگاه اصلی راهآهن شدند و تردد قطارها را متوقف کردند، در حالی که پلیس پس از تجمع معترضان در نزدیکی ورودیها، ایستگاه راهآهن ترمینی در رم را محاصره کرد.
در همین حال، اتحادیههای کارگری ایتالیا در اعتراض به نحوه برخورد با ناوگان، خواستار اعتصاب شدهاند.
اتحادیه CGIL با اعلام این خبر که «تجاوز به کشتیهای غیرنظامی حامل شهروندان ایتالیایی یک موضوع بسیار جدی است»، این اعتصاب را اعلام کرد و سایر اتحادیههای کوچکتر نیز اعلام کردند که به آن خواهند پیوست.
این اطلاعیه پس از اعتصاب عمومی قبلی در حمایت از غزه که توسط اتحادیه مردمی Unione Sindacale di Base (USB) در ۲۲ سپتامبر فراخوانده شده بود، منتشر میشود.
در شهر جنوا در شمال غربی، USB اعلام کرد که قصد دارد بندر را مسدود کند و از همه معترضان خواست تا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی در یکی از ورودیهای اصلی تجمع کنند.
