وزیر دفاع در دیدار با همتای خود در ترکیه گفت: گسترش روابط دفاعی و نظامی ایران و ترکیه می‌تواند در حل چالش‌های جهان اسلام و منطقه تأثیرگذار باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به دعوت رسمی ارتشبد یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه به آنکارا سفر و با مقام های این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر نصیرزاده با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دو کشور گفت: نقاط اشتراک میان ایران و ترکیه آنقدر گسترده است که اختلافات برابر آن ناچیز به شمار می‌روند اما دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این اختلافات را بزرگ‌نمایی کرده و اشتراکات را کم‌اهمیت جلوه دهند.

وی توسعه و تقویت روابط و تعاملات دفاعی با کشورهای همسایه را از اولویت‌های ایران دانست و افزود: ترکیه به عنوان کشوری مهم در جهان اسلام و عرصه بین‌الملل، ظرفیت‌های مؤثر اقتصادی، سیاسی و نظامی دارد و گسترش روابط دفاعی و نظامی با این کشور می‌تواند در حل چالش‌های جهان اسلام و منطقه تأثیرگذار باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با حملات متعدد غزه، لبنان، یمن و سوریه حتی قطر را هدف قرار داده است و همه این موضوعات نشان خوی توسعه طلبانه و بحران ساز این رژیم کودک کش است که با حملات پی در پی به کشورهای منطقه و کشتار بی گناهان خود را در صدر منفورترین رژیم ها در نزد مردم جهان معرفی کرده است و امروز همه کشورهای منطقه بر محکومیت و لزوم برخورد با جنایات این رژیم منحوس اتفاق نظر دارند.

امیر نصیرزاده با تأکید بر نقش تقویت همکاری‌های نظامی در افزایش سطح روابط میان دو کشور از وزیر دفاع ترکیه برای سفر به تهران و پیگیری توافقات صورت‌گرفته دعوت به عمل آورد.

ترکیه تمام تلاش خود برای ارتقای امنیت به ویژه در مرزهای مشترک به کار خواهد بست

وزیر دفاع ترکیه نیز با اشاره به اهمیت سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به آنکارا این موضوع را نمادی آشکار از پیوندهای دو کشور در حوزه های مختلف بر شمرد.

ارتشبد گولر با اشاره به حضور گروه های تروریست در منطقه که با هدایت برخی از دولت‌های خارج از منطقه اقدام به ایجاد نامنی و بی ثباتی می کنند آمادگی خود برای همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در منطقه اعلام و تاکید کرد همان گونه که ایران امنیت ترکیه را امنیت خود می داند ترکیه نیز تمام تلاش خود برای ارتقای امنیت به ویژه در مرزهای مشترک به کار خواهد بست.

منبع: وزارت دفاع

برچسب ها: امیر نصیرزاده ، ایران ، ترکیه
