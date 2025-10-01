نمایندگان ایران از سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی و همه کشور‌های عضو پیمان شیکاگو خواستند، رژیم صهیونیستی را برای اقدامات خارج از چارچوب تعهدات بین‌المللی محکوم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخلاقی معاون استاندارد پرواز سازمان به عنوان نماینده ایران در ایکائو گفت: امروز ما باید هوانوردی را به عنوان نیرویی برای خیر و صلاح مجدداً تأیید کنیم. این امر همچنین مستلزم آن است که این مجمع اقدامات لازم را برای محافظت از کنوانسیون شیکاگو انجام دهد و اطمینان حاصل کند که کسانی که آن را نقض می‌کنند، مانند رژیم صهیونیستی، مورد بازخواست قرار گیرند.

اجلاس بین المللی ایکائو هر سه سال یک‌بار با حضور ۱۹۰ کشورهای دنیا در مقر این سازمان در مونترال کانادا برگزار می‌شود و برنامه ها و اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

با وجود تلاش نمایندگان رژیم اشغالگر صهیونیستی و برخی از حامیان غربی این رژیم برای خارج کردن این مقاله از دستور کار اجلاس، با دفاع نمایندگان ایران و پس از بررسی و مشورت طولانی هیأت رییسه اجلاس، مقاله مذکور جهت بررسی و ادامه روند تصویب به بخش تخصصی ایکائو ارجاع شد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

