رحمانی گفت: هنوز با وجود گذشت ۸ سال از پخش سریال «بچه مهندس» در بین مردم جواد جوادی شناخته می‌شوم. خوشحالم که به لطف خدا این نقش دیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - به بهانه بازپخش فصل چهارم «بچه مهندس» از شبکه «آی‌فیلم»، این شبکه اقدام به پخش گفت‌وگو با بازیگران این سریال از جمله نیوشا علیپور، بازیگر نقش مومو در فصل اول «بچه مهندس» و مانی رحمانی، بازیگر نقش جواد جوادی در فصل دوم سریال پرداخته است، که در ادامه بخشی از گفت‌وگوی آنها را می‌خوانید.

رحمانی درباره بازخورد مردم با وجود گذشت سال‌ها از پخش «بچه مهندس» گفت: من در زمان پیش تولید بسیار با آقای غفاری، کارگردان و دستیاران ایشان صحبت کردم. بالاخره جواد جوادی شخصیتی بود، که در پرورشگاه بزرگ شده بود، والدین نداشت و از محبت کردن به دور بود. به لطف خدا و زحمت همکاران نقش جواد جوادی دیده شد. هنوز با گذشت ۸ سال در بین مردم جواد جوادی شناخته می‌شوم. خوشحالم که به لطف خدا نقش دیده شد.

بازیگر نقش جواد جوادی درباره نحوه انتخابش به عنوان نقش اصلی سریال گفت: من با آقای سعدی حدود ۱۰ سال پیش همکاری کرده بودم و بنا به آشنایی قبلی از من برای سریال دعوت کردند. در آنجا آقای غفاری، کارگردان را دیدم. بعد از حدود یک ماه رفت‌وآمد و از بین ۵۰۰ نفر نوجوان انتخاب شدم و افتخار بازی نصیبم شد.

بازیگر نقش مومو به چگونگی پیوستن‌اش به سریال «بچه مهندس» اشاره کرد و افزود: از طریق کلاس‌های بازیگری خانم مهرنوش داراب فراخوانی برای جذب بازیگر کودک داده شد و من همانند دیگران تست بازیگری دادم و از بخت خوب قبول شدم.

«بچه مهندس» داستان زندگی جواد جوادی را از زمان نوزادی تا جوانی روایت می‌کرد و  مسیری پر از فراز و فرود را به تصویر می‌کشید. جواد که در پرورشگاه بزرگ شده بود، با سختی‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه بود، اما با پشتکار، هوش و ایمان تلاش کرد راه خودش را پیدا کند. این سریال علاوه بر روایت زندگی شخصی جواد، به مسائل اجتماعی، تربیتی و ارزش‌های اخلاقی نیز پرداخت و نشان داد چگونه امید، تلاش و اعتماد به نفس می‌تواند سرنوشت انسان را دگرگون کند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
امیر حسین
۲۱:۱۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سریال بچه مهندس خیلی خوب بود روزبه حصاری خیلی خوب بازی کرد اگر خاستید فصل پنجم را بسا زید روزبه حصاری تو بیارید توی انتن
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بهترین سریال ....هر چی بگم کم گفتم ...کلا عاشق اخلاق و رفتار جواد شدم ....
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سلام سریال بچه مهندس بسیار بسیار عالی بود.
من استاد دانشگاه هستم .واز نظر روان شناسی هم قابل تایید بود
بخصوص نقش آقامنشانه ی جناب روزبه حصاری
کلانقش جواد در هر سن خیلی قشنگ بود.
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نیایش
۱۹:۴۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
ااگرقصد ادامه این سریال باشد، فقط جذابیتش بل حضور اقای حصاری تداوم می یابد ،اقای حصاری فیلم بازی نمی کند ،نقش را زندگی می کند،این تفاوتی است که مسئولین متوجه نمیشوند و فکر می کنند اگه بازیگری مطرح شد این اونا بودند که او ذا به این جایگاه رساندند.خیر این توانایی و استعداد خود بازیگره ،،خوب حالا اقای محمدرضا رهبر را به بازیگری گرفتید،پس چرا مطرح نشد؟ چرا بازیش صدا نکرد؟
تا کسی بواسطه‌ی استایل و بازیش بُلد میشود کنارش می زنند، مگر احساس و امیال و ذوق هنری مردم در کنترل درخواهد امد با بازیگرانی که تحمیل میشوند.
فوقش اقای حصاری نتواند قبول کند،ساید همان اقای رحمانی در فصل ۵ حضور داشته باشد.چون بازی قابل قبولی از خودش ارائه داد.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مژده طاهری
۱۶:۱۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا سریال جذاب و خوبی بود ولی متأسفانه بچه مهندس ۴خیای حال مخاطب بد شد با تغییر جواد و رغبت به دیدن در حد دو
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
عه جواد جوادی چقد بزرگ شدی آفرین خیلی قشنگ بازی کردی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
آقای رحمانی نقش جواد را خیلی خوب بازی کردن وبا احساس
۷
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نسرین
۱۵:۲۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
عزیزم مثل پسرم دوستت دارم???
۱۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناجی
۱۴:۲۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
به نظر من اگه ما بین ساخت فصلهای سریال زمان بیشتری گذاشته میشد، میتونستن از همین آقای رحمانی برای نقش بزرگسالی جواد جوادی استفاده میشد، چون آقای رحمانی نقشش را خوب بازی کرد.
۱۴
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سلام روزتون بخیر بازی روزبه حصاری در نقش جواد جوادی خیلی عالییی بود
در فصل ۴ بچه مهندس واقعا جای ایشون خالی هست
چون اون هیجان و جذابیت رو برای مخاطب نداره
امید وارم که اگر خواستن فصل ۵ بچه مهندس رو درست کن حتما روزبه حصاری برگرده به نقش جواد جوادی
هرکجا که هستن خدا قوت میگم بهشون وآرزوی سلامتی و موفقیت دارم براشون
۶
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
فصل چهار بی معنی،پوک و پوچ مثل تمام سریال‌های ایرانی
۲۳
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
من
۲۲:۳۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سریال های ایرانی عالیه
Iran (Islamic Republic of)
من
۲۲:۳۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سریال های ایرانی عالیه

چرا حرف مفت میزنی
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۱۱:۴۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا بازیگر خوبی هستن آروزی موفقیت دارم واستون آقای رحمانی
۸
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
جواد جوادی، چه بزرگ شدی. خیلی نقشت رو خوب بازی کردی
۴
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۲۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
تنها سریالی در تلویزیون که هیچ وقت ندیدم و رغبتی برای دیدنش نداشتم. به نظرم بخش عمده ای از این مربوط به عنوان فیلم میشه که اصلا عنوان خوبی نبوده. من خودم سالهاست قصه و داستان می نویسم و به نظرم مهمترین قسمت هر نوشته یا محصولی عنوانشه.
۴۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا بازیگر بسیار خوبی هستین و ان شاالله در سریال های دیگه ای هم شما رو ببینیم براتون آرزوی موفقیت میکنم
۹
۴۸
پاسخ دادن
