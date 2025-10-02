باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - به بهانه بازپخش فصل چهارم «بچه مهندس» از شبکه «آی‌فیلم»، این شبکه اقدام به پخش گفت‌وگو با بازیگران این سریال از جمله نیوشا علیپور، بازیگر نقش مومو در فصل اول «بچه مهندس» و مانی رحمانی، بازیگر نقش جواد جوادی در فصل دوم سریال پرداخته است، که در ادامه بخشی از گفت‌وگوی آنها را می‌خوانید.

رحمانی درباره بازخورد مردم با وجود گذشت سال‌ها از پخش «بچه مهندس» گفت: من در زمان پیش تولید بسیار با آقای غفاری، کارگردان و دستیاران ایشان صحبت کردم. بالاخره جواد جوادی شخصیتی بود، که در پرورشگاه بزرگ شده بود، والدین نداشت و از محبت کردن به دور بود. به لطف خدا و زحمت همکاران نقش جواد جوادی دیده شد. هنوز با گذشت ۸ سال در بین مردم جواد جوادی شناخته می‌شوم. خوشحالم که به لطف خدا نقش دیده شد.

بازیگر نقش جواد جوادی درباره نحوه انتخابش به عنوان نقش اصلی سریال گفت: من با آقای سعدی حدود ۱۰ سال پیش همکاری کرده بودم و بنا به آشنایی قبلی از من برای سریال دعوت کردند. در آنجا آقای غفاری، کارگردان را دیدم. بعد از حدود یک ماه رفت‌وآمد و از بین ۵۰۰ نفر نوجوان انتخاب شدم و افتخار بازی نصیبم شد.

بازیگر نقش مومو به چگونگی پیوستن‌اش به سریال «بچه مهندس» اشاره کرد و افزود: از طریق کلاس‌های بازیگری خانم مهرنوش داراب فراخوانی برای جذب بازیگر کودک داده شد و من همانند دیگران تست بازیگری دادم و از بخت خوب قبول شدم.

«بچه مهندس» داستان زندگی جواد جوادی را از زمان نوزادی تا جوانی روایت می‌کرد و مسیری پر از فراز و فرود را به تصویر می‌کشید. جواد که در پرورشگاه بزرگ شده بود، با سختی‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه بود، اما با پشتکار، هوش و ایمان تلاش کرد راه خودش را پیدا کند. این سریال علاوه بر روایت زندگی شخصی جواد، به مسائل اجتماعی، تربیتی و ارزش‌های اخلاقی نیز پرداخت و نشان داد چگونه امید، تلاش و اعتماد به نفس می‌تواند سرنوشت انسان را دگرگون کند.