دریاچه گهر، یکی از زیباترین و بکرترین دریاچه‌های ایران، در دل رشته‌کوه‌های زاگرس و در استان لرستان واقع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  دریاچه گهر که در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شهرستان دورود قرار دارد، به دلیل آب زلال و شفاف، مناظر طبیعی چشم‌نواز و هوای خنک و دلپذیر، مقصدی محبوب برای دوستداران طبیعت و گردشگران داخلی و خارجی است. گهر را اغلب به «مروارید زاگرس» تشبیه می‌کنند، زیرا در میان کوه‌های بلند و صخره‌ای، همچون نگینی درخشان می‌درخشد.

ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی

دریاچه گهر در ارتفاع تقریبی ۲۳۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و طول آن حدود ۱۷۰۰ متر و عرض آن بین ۴۵۰ تا ۷۵۰ متر است. عمق متوسط این دریاچه حدود ۳۰ متر و در برخی نقاط تا ۵۰ متر نیز می‌رسد. آب آن از ذوب شدن برف‌های ارتفاعات پیرامون و چشمه‌های طبیعی تأمین می‌شود و به همین دلیل شفافیت و خنکی آب آن در طول سال حفظ می‌شود. اطراف دریاچه را کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده، جنگل‌های بلوط، مراتع سرسبز و رودخانه‌های کوچک و خروشان احاطه کرده‌اند که جلوه‌ای زیبا و دلنشین به این منطقه بخشیده‌اند.

جاذبه‌های گردشگری و اکوتوریسم

در کنار زیبایی بصری، دریاچه گهر از لحاظ گردشگری طبیعی نیز اهمیت بالایی دارد. پیاده‌روی در اطراف دریاچه، کوهنوردی در مسیر‌های صخره‌ای و جنگلی، عکاسی از مناظر بکر و تماشای پرندگان و حیوانات وحشی، از جمله فعالیت‌هایی هستند که می‌توان در این منطقه انجام داد. علاوه بر این، امکان کمپینگ و برپایی چادر در نزدیکی دریاچه برای علاقه‌مندان به طبیعت مهیا است.

اهمیت زیست‌محیطی

دریاچه گهر زیستگاه انواع گونه‌های گیاهی و جانوری است و حفظ آن برای تعادل اکولوژیکی منطقه حیاتی است. گونه‌هایی مانند ماهیان بومی، پرندگان مهاجر و انواع گیاهان آبزی در این دریاچه زندگی می‌کنند. با وجود این، ورود بی‌رویه گردشگران، رهاسازی زباله و شکار غیرمجاز تهدیداتی جدی برای این اکوسیستم به شمار می‌آید. به همین دلیل، سازمان‌های محیط زیست و گردشگری استان لرستان همواره بر حفظ پاکیزگی و رعایت اصول اکوتوریسم در این منطقه تأکید دارند.

دریاچه گهر در فرهنگ و تاریخ

علاوه بر جنبه‌های طبیعی، گهر در ادبیات و فرهنگ محلی لرستان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. مردمان منطقه این دریاچه را مکانی مقدس و باارزش می‌دانند و داستان‌ها و افسانه‌های محلی بسیاری درباره شکل‌گیری آن و موجودات افسانه‌ای پیرامونش نقل می‌شود. این ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، گهر را نه تنها یک جاذبه طبیعی، بلکه بخشی از میراث معنوی مردم لرستان می‌کند.

دریاچه گهر نمونه‌ای بارز از طبیعت دست‌نخورده ایران است؛ جایی که آب و کوه، جنگل و آسمان در هم آمیخته‌اند تا تصویری کم‌نظیر و آرامش‌بخش خلق کنند. این دریاچه، با زیبایی بی‌همتایش، نه تنها قلب طبیعت‌دوستان را می‌رباید، بلکه یادآور ضرورت حفظ و احترام به محیط زیست است. هر گردشگری که به لرستان سفر می‌کند، بدون دیدن گهر، سفر خود را کامل ندانسته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اصلا نباید بزارن هیچ گردشگری به اونجا بره انسان کثیفت ترین نوجود دنیاست به هرجا پا بگذاره نابودش میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
لطفا این مکان‌ها رو مسکوت بزارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
فوق‌العاده زیباست
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
منصور
۰۹:۵۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
راز زیبایی این دریاچه در اینه که صعب العبوره و ملت با پراید نمیتونن برن اونجا
۰
۳
پاسخ دادن
