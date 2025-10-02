باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امروز در شهر‌های بندر انزلی و شیراز برگزار می‌شود و تیم فوتبال ملوان به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می‌رود و تیم فجر شهید سپاسی هم پذیرای تیم فوتبال استقلال خوزستان است.

ملوان- خیبر خرم آباد/ پنج شنبه ساعت ۱۷:۱۵

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته توانست تیم پرسپولیس را در تهران متوقف کند و با ۶ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان مازیار زارع با حمایت هواداران خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم خیبر خرم آباد هستند تا به طور موقت به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کنند.

عیسی آل کثیر مهاجم سابق پرسپولیس که در پیش فصل راهی استقلال شده بود و هواداران این تیم او را نپذیرفتند و بعد از آن به تیم ملوان پیوست در بازی با پرسپولیس دچار مصدومیت شد و گفته می‌شود او رباط صلیبی پاره کرده است و ۶ ماه دور از میادین است، اما مسئولان ملوان و مازیار زارع پارگی رباط صلیبی آل کثیر را رد کردند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد هفته گذشته برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۷ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند شکست هفته قبل را جبران کنند، اما کار سختی جلوی هواداران انزلی پیش رو دارند.

تقابل مازیار زارع و سید مهدی رحمتی مربیان پرسپولیسی و استقلالی لیگ به جذابیت این بازی می‌افزاید.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند برنده بازی امروز شود و به صدر جدول صعود کند.

فجر شهید سپاسی- استقلال خوزستان / پنج شنبه ساعت ۱۸:۱۵

بازی فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان به علت اتفاقات رخ داده در دیدار ۲ هفته پیش که تکه‌ای از سقف ورزشگاه پرتاب و باعث مصدومیت چند تماشاگر شد، بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شبراز هفته گذشته توانست تیم تراکتور قهرمان فصل گذشته را در تبریز متوقف کند و یک امتیاز باارزش گرفت و با ۶ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان پیروز قربانی می‌خواهند برد خانگی برابر تیم استقلال خوزستان به دست آورند تا به روند رو به رشد خود ادامه بدهند و در بین تیم‌های بالای جدول قرار بگیرند.

تیم فجر شهید سپاسی در صورتی که برنده بازی امروز شود به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود می‌کند به شرطی که بازی ملوان و خیبر خرم آباد برنده نداشته باشد.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان هفته گذشته توانست برابر تیم مس رفسنجان به برتری برسد و با ۵ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

آبی پوشان اهوازی می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم فجرشهید سپاسی با دست پر به شهر خود برگردند، اما آنها با حریف سرسختی مواجه هستند.

هر ۲ تیم با کسر ۳ امتیاز انضباطی به علت دریافت نکردن مجوز حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند و این فصل را با -۳ امتیاز شروع کردند.

برنامه مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۱۰ مهر

ملوان بندر انزلی - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی شیراز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز

جمعه ۱۱ مهر

مس رفسنجان - پیکان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه ۱۲ مهر

فولاد مبارکه سپاهان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۱۳ مهر

چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.