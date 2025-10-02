باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۹ دیدار دیگر به پایان رسید. در مهمترین مسابقه تیم‌های بارسلونا و پاری سن ژرمن به مصاف هم رفتند که لوئیز انریکه توانست در بارسلون تیم سابقش را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

جدالی پر از موقعیت، سرعت، و تنش‌های داوری. بارسا خیلی زود توسط فران تورس به گل رسید و ‏پاری سن ژرمن با جوان محصول آکادمی‌اش مایولو در همان نیمه ‏اول پاسخ داد. بازی می‌رفت با تساوی به پایان برسد که گونسالو ‏راموس تعویض طلایی انریکه شد و در دقیقه ۹۰ باعث شد ‏پی‌اس‌جی در شبی که با مصدومان پرشمار و ترکیبی نصفه و نیمه به بارسلون سفر کرده بود، ۲-۱ پیروز شود.

در استادیوم سرامیکا، یوونتوس و ویارئال شبی ‏پرهیجان و پرماجرا را پشت سر گذاشتند؛ دیداری که با برتری میزبان ‏آغاز شد، اما در نیمه دوم با بازگشتی تماشایی از بیانکونری می‌رفت با ‏پیروزی خارج از خانه یووه تمام شود. ابتدا گاتی با یک ضربه برگردون زیبا بازی را مساوی کرد و سپس چیکو کونسیسائو با یک توپ ربایی از بازیکنان حریف گل دوم را زد، اما رناتو ویگا مدافع پرتغالی زیردریایی‌ها در دقیقه ۹۰ ‏امید‌های ایگور تودور را بر باد داد و با ضربه سر دروازه تیم فصل گذشته اش را باز کرد تا بازی ۲-۲ تمام شود. این چهارمین تساوی پیاپی یوونتوس بود.

آرسنال در لندن با دو گل المپیاکوس یونان را شکست داد. دو گل دقایق ابتدایی مارتینلی و ثانیه‌های پایانی بوکایو ساکا این پیروزی را برای توپچی‌ها به ارمغان آورد تا شاگردان آرتتا هم به جمع تیم‌های ۶ امتیازی لیگ قهرمانان اضافه شوند. مهدی طارمی در این بازی از دقیقه ۶۲ برای المپیاکوس به زمین آمد.

مصاف موناکو و منچسترسیتی در ورزشگاه لویی دوم فرانسه با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. ارلینگ هالند در این بازی بریس کرد، اما یک خطای پنالتی در دقایق آخر توسط برناردو سیلوا، زحمات او را به باد داد تا بازی مساوی تمام شود.

ناپولی بعد از شکست هفته نخست مقابل منچسترسیتی، توانست به نخستین بردش دست یابد و اسپورتینگ لیسبون را در ناپل دو بر یک شکست دهد. راسموس هویلون پس از یک سال ناامیدکننده در منچستریونایتد، حالا در ناپولی کونته به مهره‌ای تعیین‌کننده تبدیل شده و هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. البته کوین دیبروینه ستاره سابق تیم آبی شهر منچستر هم در این بازی درخشید و هر دو پاس گل را برای هویلون فراهم کرد تا ناپولی با درخشش منچستری‌های سابق پیروز شود.

دورتموند هم که در بازی اولش مقابل یوونتوس ۴-۴ مساوی کرده بود، دیشب هم ۴ گل به ثمر رساند و چهار بر یک اتلتیک بیلبائو را شکست داد. دنیل اسونسون (۲۸)، کارنی چوکووئمکا (۵۰)، سرو گیراسی (۸۲) و یولیان برانت (۱+۹۰) گل‌های زنبور‌ها را به ثمر رساندند.

نیوکاسل انگلیس با چهار گل یونین سن ژیلوای بلژیک را شکست داد، مصاف بایرلورکوزن و آیندهوون هلند با تساوی یک بر یک به پایان رسید و قره‌باغ هم نخستین تیم آذربایجانی شد که موفق به کسب دو پیروزی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا شد؛ آنها با شکست کپنهاگن این افتخار را ثبت کردند تا یکی از ۶ تیمی باشند که هر دو بازی را بردند و ۶ امتیازی هستند.