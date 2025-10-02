کار زیبای شهدایی توسط "سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی" فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی و"سرهنگ احمدی" فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ولادت سراسر سعادت میلاد امام حسن عسکری (ع) مراسم ساخت و افتتاح منزل مسکونی والده مرزبان "شهید محمد رضا سلطانی" با حضور "سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی" فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی، و"سرهنگ حسین احمدی" فرمانده انتظامی نیشابور بزرگ و هیئت همراه در روستای بیدخان بخش سرولایت شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی انجام شد.

در پایان نیز ضمن دلجویی از خانواده شهید سلطانی، توسط سردار محمدکاظم تقوی فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی هدایایی نیز به رسم یادبود به خانواده شهید اهدا گردید.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.