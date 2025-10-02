کار زیبای شهدایی توسط "سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی" فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی و"سرهنگ احمدی" فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ولادت سراسر سعادت میلاد امام حسن عسکری (ع) مراسم ساخت و افتتاح منزل مسکونی والده مرزبان "شهید محمد رضا سلطانی" با حضور "سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی" فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی، و"سرهنگ حسین احمدی" فرمانده انتظامی نیشابور بزرگ و هیئت همراه در روستای بیدخان بخش سرولایت شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی انجام شد.
در پایان نیز ضمن دلجویی از خانواده شهید سلطانی، توسط سردار محمدکاظم تقوی فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی هدایایی نیز به رسم یادبود به خانواده شهید اهدا گردید.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی

اقدام جالب شهدایی

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی

ساخت منزل مسکونی

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی

اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: شهدای دفاع مقدس ، مناسبت‌های مذهبی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار گرگان
دانش آموزان ایرانشهری مزار گلزار شهدا را عطرآگین کردند + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم یادواره شهدای رباط سرپوشی در سبزوار + فیلم
شهروندخبرنگار قزوین؛
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای روستای توآباد در هفته دفاع مقدس +عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار
مشکلات تاکسی ون‌های مشهدی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش خریداران شرکت مدیران خودرو از شرایط پیش فروش خودرو
کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از نسل طلایی جامعه بازدید کردند
شیب صعودی شهریه دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی را نگران کرد
رنجش معلمان از تاخیر در صدور کد استخدامی طرح مهرآفرین
اقدام زیبای رهاسازی پرنده شکاری ارزشمند درطبیعت توسط مسئولان و دانش آموزان فیروزه + عکس و فیلم
اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش پیگیری شد
برگزاری مراسم یادواره ۱۱ شهید خیابان شهید معصومی در مسجد امام حسن عسکری (ع) + عکس