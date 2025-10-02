باشگاه خبرنگاران جوان _ مسعود پزشکیان برای بهره برداری از ۵ طرح بزرگ در بخش های کشاورزی، گردشگری، نفتی و برق و آب وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس شد.

دیدار با سرمایه گذاران و خیران مدرسه ساز از دیگر برنامه های یک روزه سفر رئیس جمهور به هرمزگان است.

به ساخت مدارس در مناطق محروم توجه ویژه شود

رئیس جمهور در دیدار با مردم هرمزگان گفت: آینده مملکت ما بچه‌ها هستند و هرچه تربیت کنیم در آینده همان خواهد شد.

وی افزود: اگر بچه‌ها را خوب و توانمند و منطقی و راستگو و صادق تربیت کنیم آینده همان خواهد شد و اگر بد تربیت کنیم باید در آینده او را در خیابان بگیریم که هدایتش کنیم. خود من که مدیریت می‌کنم، تخلف می‌کنم چون بد یاد گرفته‌ام و باید بتوانیم ذات و درون بچه‌ها را شکوفا کنیم.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر مردم به میدان بیایند هر کاری دلمان بخواهد می‌توانیم انجام دهیم. نباید اجازه دهیم فرزندان ما در جای نامناسب قرار بگیرد، در این صورت است که راه پیدا می‌کنیم.

وی گفت: باید در ساخت مدارس نگاه خود را از خیرین به سمت مردم منتقل کرد و این بسیار ارزشمند است. مردم را به صحنه بیاورید و نپذیریم که مدارس بچه‌هایمان جای نامناسبی باشد. باید به ساخت مدارس در مناطق محروم توجه ویژه شود.

رئیس جمهور گفت: بر روی کیفیت آموزشی باید کار کنیم؛ باید روش آموزش را اصلاح کنیم.

پزشکیان ادامه داد: پیرزنی که گوسفند خود را در روستا برای ساخت مدرسه بنابراین باور کنید مردم مشکل را حل می‌کنند، چطور مساجد در هر محله‌ای است آیا دولت‌ها ساختن، یا باورها ساختن، دولت‌ها نساختند. اگر باور کنیم که باید بچه‌های ما خوب آموزش ببینند توانمند شوند اصلا نباید منتظر کسی بود. ساخت ۱۵۰۰ مدرسه با کمک خیرین خیلی کار بزرگی است ولی با مردم کار کمی است.

رئیس جمهور گفت: مثلی در زبان ترکی است که می‌گوییم وقتی سیل بیاید هیچ چیز جلودارش نیست بنابراین مردم اگر حرکت کنند هیچ چیز جلودار آنها نیست. مردم اگر به میدان بیایند ۱۵ هزار کلاس در عرض یک سال می‌شود ساخت به شرط اینکه مردم را درگیر کنیم.

صرفه‌جویی ۱۰ درصدی هزینه‌ها معادل ۱۸ میلیارد دلار است

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌ها گفت: می‌شود با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌توان معیشت و زندگی و مسکن مردم را سامان داد، این رقم معادل سالانه بین ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار است.

پزشکیان با بیان اینکه کارمندان و مدیران می‌توانند با کار کردن در اتاق‌های کوچکتر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سرمایش و گرمایش، کمک کنند به مشاهدات سفر اخیر خود در ساختمان سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: در سازمان ملل، راهرو را پارتیشن‌بندی کرده و مدیران در آنجا مشغول کار بودند و در اتاق‌های ۲ در ۳، در کنار اتاق دبیر کل، کار می‌کردند.

رئیس جمهور با اشاره به تهدیدهای کشورهای اروپایی علیه کشورمان، بیان داشت: می‌گویند با اسنپ‌بک، شما را تحریم می‌کنیم در حالی که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم، آنهایی که نفت و گاز و سوخت ندارند و این منابع را می‌خرند چگونه زندگی می‌کنند؟ ما اینها را داریم و گرسنه هستیم.

آموزش باکیفیت و مشارکت مردمی راه نجات مدارس کشور است

رئیس‌ جمهور گفت: نباید اجازه دهیم دانش‌آموزان در فضاهای نامناسب تحصیل کنند و کیفیت آموزش تحت‌تأثیر وضعیت مالی خانواده‌ها قرار گیرد، آنچه امروز بیش از بنا و تجهیزات اهمیت دارد، سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌ها و توانمندسازی نسل آینده است.

وی افزود: سرمایه اصلی کشور انسان‌ها هستند، نه ساختمان‌ها یا تجهیزات اگر فرزندان ما آموزش درست ببینند، می‌توانند کشور را بسازند و آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید دانش‌آموزان در فضاهای غیراستاندارد یا مدارس فاقد تجهیزات تحصیل کنند، افزود: کیفیت آموزش و روش‌های تدریس باید اصلاح شود ساخت دیوار و سقف کافی نیست، ما باید معلمانی توانمند و دانش‌آموزانی خلاق تربیت کنیم تا بتوانند مشکلات کشور را بدون اتکا به نفت و گاز حل کنند.

توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باید مبتنی بر اصول مدیریت منابع طبیعی باشد

وی گفت: برای توسعه پایدار، باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، کشور امروز با ناترازی روبه‌رو است و راهی جز صرفه‌جویی و انتقال صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی کشور نداریم.

رئیس جمهور بر اهمیت تهیه نقشه راه مدون برای توسعه مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: مدیرانی که از تهران برای استان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند باید حضور مستمر و فعال در استان‌ها داشته باشند تا مشکلات را از نزدیک مشاهده و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی ارائه دهند.

پزشکیان به کمبود آب در استان‌های تهران، البرز و قزوین اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارهای اساسی، بهره‌گیری از منابع آب خلیج فارس است که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای این مناطق را تأمین کند.

وی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در سال گذشته، گفت: میزان بارندگی حدود ۱۴۰ میلی‌متر بوده که نسبت به استاندارد ۲۶۰ میلی‌متر، کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی نشان می‌دهد، این امر موجب افت ذخایر پشت سدها و تشدید بحران کم‌آبی شده است.

رئیس جمهور تأکید کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باید مبتنی بر اصول مدیریت منابع طبیعی باشد و تناسب منطقی میان ظرفیت‌های آبی و میزان مصرف رعایت شود تا از تخریب منابع و بحران‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

وی همچنین با انتقاد از برداشت بی‌رویه از چاه‌ها گفت: این روند باعث فرونشست زمین شده و در کلانشهر تهران میزان فرونشست به حدود ۳۰ سانتی‌متر رسیده که پیامدهای زیان‌باری برای زیرساخت‌ها و محیط‌زیست به دنبال دارد.

پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود به تهدید کشورهای اروپایی درباره تحریم‌های مجدد اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ما پیش از این خود را تحریم کرده‌ایم بسیاری از کشورها وابسته به واردات نفت، گاز و سوخت هستند، اما ما منابع را در اختیار داریم و باید برنامه‌ریزی کنیم تا مشکلات داخلی و کمبودها رفع شوند.

مسیر توسعه را باید به سمت خلیج فارس هدایت کنیم

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار نیاز به برنامه‌ریزی صد ساله و حتی دویست ساله دارد، گفت: مشکلاتی که اکنون کشور با آن مواجه است، ایجاب می‌کند که مسیر توسعه را به سمت خلیج فارس هدایت کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به روند تمرکززدایی در دولت تصریح کرد: تصمیم گرفته‌ایم اختیارات را از مرکز به استان‌ها منتقل کنیم، تا دیگر این‌گونه نباشد که برخی در پایتخت بنشینند و برای نقاط مختلف کشور تصمیم بگیرند. اختیار را باید به همان منطقه‌ای سپرد که موضوع مربوط به آن است.

پزشکیان با انتقاد از تمرکزگرایی اظهار داشت: به بسیاری از افرادی که برای طراحی برنامه‌ها اصرار دارند در تهران سازمان ایجاد کنند، گفته‌ام اگر می‌خواهید کار کنید، به همان منطقه بروید؛ اختیار می‌دهیم، ساختار می‌دهیم، اما اجازه نمی‌دهیم از تهران برای آنجا تصمیم‌گیری شود.

پزشکیان اضافه کرد: مشکلاتی که اکنون کشور با آن مواجه است، ایجاب می‌کند که مسیر توسعه را به سمت خلیج فارس هدایت کنیم. اکنون تهران، کرج و قزوین با بحران آب روبرو هستند و این بحران به‌راحتی قابل حل نیست.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: توسعه بدون توجه به تناسب منابع و مصارف، نتیجه‌ای جز نابودی نخواهد داشت. اگر کسی نتواند این تعادل را برقرار کند، توسعه‌اش محکوم به شکست است.

وی با انتقاد از روند فعلی آبیاری شهری گفت: وقتی آب نداریم، چرا باید چمن بکاریم؟ منابع آبی زیرزمینی با قیمتی بالا استخراج می‌شود و سپس برای آبیاری استفاده می‌شود، آن‌هم در شرایطی که حتی به چمن هم نمی‌رسد و تبخیر می‌شود.